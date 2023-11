HOLY MOSES – The Very Last Show – A Birthday And A Funeral

Während DORO gerade ihr 40.Jubiläum feierte, ist HOLY MOSES bereits vor 3 Jahren an diesem Punkt gewesen. Man schreibt das Jahr 2023 und die Band befindet sich nicht nur in ihrem 43. Jahr des Bestehens, sondern auch auf Abschiedstour !! Bitte was? Ja richtig gelesen. HOLY MOSES begeben sich in den Band Ruhestand, wohlwissend, dass sie eine riesige Lücke in die Reihen der deutschen Thrash-Urgesteine reißen. Aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist und vor allem, wenn man keine Lust hat, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden oder sich auf der 20. Abschiedstour lächerlich zu machen. Insofern kann man nur sagen, daß die Band hier alles richtig macht, auch wenn es den Fans natürlich erstmal schwer fällt, Abschied zu nehmen. Seid Euch gewiss: HOLY MOSES geht es da nicht viel anders.

Doch die Entscheidung ist getroffen und so will man dann die letzte Tour auch richtig genießen und vor allem das allerletzte Konzert mit den Fans gemeinsam unter dem Motto “The Very Last Show – A Birthday And A Funeral“ zelebrieren. A Birthday? Jau. Denn Frontfrau SABINA CLASSEN feiert am 27.12.2023 in der Markthalle Hamburg gleichzeitig ihren 60. Geburtstag. Für das Abschlusskonzert sind übrigens folgende Supportbands bestätigt: TANKARD, WARPATH und die legendären Kasseler Hardcorehelden RYKER’S. Über weitere Gastmusiker und Geburtstagsgäste werden bereits diverse Gerüchte gestreut, sicher dürfte allerdings sein, dass es auf jeden Fall noch ein paar bekannte Namen auf die Bühne schaffen werden. Man darf gespannt sein. Das Konzert ist – wie zu erwarten war – bereits ausverkauft.

Man kann sich aber noch hier in die Warteliste eintragen und vielleicht hat man ja noch das Glück und ergattert eine letzte Karte.

Ansonsten gilt für alle, die mit Tickets versorgt sind: wir sehen uns vor Ort.