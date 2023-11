Review: SMASH INTO PIECES – Start der Europatour in Hamburg

Am Mittwoch, den 01.11.2023 startete in der Fabrik, hier im wunderschönen Hamburg, die Tour der Schweden von SMASH INTO PIECES. Viele werden sich fragen, bitte wer, doch man sollte sich die Musik der Schweden rund um Chris Adam Hedman Sörbye zu Gemüte führen. Mittlerweile können SMASH INTO PIECES schon auf eine mehr als 10-jährige Bandgeschichte zurückblicken, in der sie schon so einiges erlebt und ausprobiert haben. Ihren Sound haben sie in der Zeit perfektioniert und sehr einzigartig gestaltet. Einen guten Überblick über diese Entwicklung liefert diese Tour. Zur Unterstützung durften CYAN KICKS mit auf Reisen gehen.

Die ersten Auftritte in Europa hatten CYAN KICKS unter anderem mit SUNRISE AVENUE und so konnte man doch einiges von ihnen erwarten. Um 20 Uhr starteten sie in diesen Abend. Mit Power, Hingabe zur Musik und einer Menge guter Laune versuchen sie das Publikum vom ersten Song an mit auf diese Reise zu nehmen. Dieses gelingt CYAN KICKS von Song zu Song mehr und ab Song 3 haben sie die Menge auf ihrer Seite. Es wird mit den Köpfen gewippt, es kommen hier und da begeisterte Blicke und das egal bei welcher Altersklasse. Das Publikum an diesem Abend ist sehr gemischt, was doch sehr erstaunlich bei dem Alter beider Bands ist. Das zeigt aber auch, dass sich auch ältere Metalheads auf neue Musik, die eventuell nicht dem gängigen Heavy Metal entsprechen, einlassen und diese auch feiern. Besonders zu bemerken bei CYAN KICKS ist, dass sie female fronted Metal sind. Weibliche Stimmen im Metal sind unterstützenswert und immer noch zu selten. Hier sollte man weiterhin ein oder zwei Augen riskieren, denn die Finnen haben Potential für größeres. Dieser Auftritt bleibt definitiv im Kopf, auch dank der eher bunten und übertriebenen, extrovertierten Bühnenperformance. Sie begeistern mit insgesamt 9 Songs. Wir sind gespannt auf mehr.

Das Publikum ist nun heiß, auf den eigentlichen Hauptact, SMASH INTO PIECES. Als Erstes wird ein Video eingespielt, auf dem der APOCALYPSE DJ ein futuristisches Lager durchquert, zu dessen Ende er im Dunkeln auf die Bühne tritt und sich vom Publikum feiern lässt. Die ersten Töne des ersten Songs. Mit „Flow“ betreten SMASH INTO PIECES die Bühne und haben die Fans sofort voll im Griff. Kein Wunder bei der Stimme von Chris, denn diese ist wirklich sehr einzigartig. Es ist eine Mischung aus Gänsehaut und einfach an seinen Lippen hängen, denn er hypnotisiert förmlich mit ihnen – seinem Instrument. Diese Stimme in Kombination mit den Instrumenten der restlichen Band sorgt dafür, dass es in der Fabrik schlagartig verdammt heiß wurde. Diese Band weiß zu begeistern und schmeißt einen Hit nach dem anderen in den Raum. Es wechseln sich alte und neue Songs ab und so ist für jeden etwas dabei. Der absolute Höhepunkt kommt allerdings erst kurz vor Schluss des Sets. Nicht jeder Band gelingt es andere Songs erinnerungswürdig zucovern, doch hier wurde mit der weltberühmten Balladenversion von „Mad World“ von Michael Andrews (original von TEARS FOR FEARS) großartiges dargeboten, das definitiv seines gleichen sucht. Traurig, sehnsuchtsvoll, dennoch energiegeladen ist dieser Song aus dem Film ‘Donnie Darko‘ ein Moment zum Innehalten und Nachdenken. Chris Adams Stimme passt zu diesem Song, wie keine zweite. Um das Konzert jedoch nicht in dieser eher melancholischen Stimmung zu beenden, legten die Schweden mit „Boomerang“ und „Six Feet Under“ noch einmal richtig los. Danach entließen sie die Fans in die Nacht. Leider ein wenig zu kurz, dennoch genau das, was man von SMASH INTO PIECES erwartet, haben sie den Fans ein Portfolio aus ihrer bisherigen Geschichte geboten und einige neue Erinnerungen geschaffen.

Bildergalerie: Smash Into Pieces / Cyan Kicks