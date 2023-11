Das Metal Hammer Paradise 2023 steht kurz bevor, die passende Zeit also Euch nochmal dieses einmalig tolle Indoor Festival ans Herz zu legen. Und wenn wir Euch am Ende dieses kleinen Textes neugierig- und den Mund wässrig gemacht haben, dann habt ihr auch die Chance noch wenigstens an einem der Tage dabei zu sein, denn es gibt tatsächlich noch ein paar wenige Tageskarten.

Seit 2013 – also zum 10. Mal – findet dieses letzte größere Festival im Norden direkt in der Hotel- und Ferienanlage am Weißenhäuser Strand statt. Neben dem Lokalmatador ERIK COHEN, den deutschen Thrash -Urgesteinen KREATOR oder Bands wie KNORKATOR, ALL FOR METAL, NERVOSA, DOG EAT DOG, AMORPHIS, WIND ROSE, DEATH ANGEL oder die legendären DESTRUCTION und MOB RULES – das Line up ist wieder einmal großartig und bietet jedem Metalhead eine feine Auswahl zum Headbangen. Es wird aber auch wieder ein buntes Rahmenprogramm geben. So zum Beispiel wird BRITTA GOERTZ, ihreszeichen Frontfrau der ebenfalls im Line up vertretenen HIRAES, ein Workshop für Harsh-Vocals geben, Euch zeigen, wie es mit den Growls und Screams so funktioniert, das ihr nicht nach 2 Min Growling das Gefühl habt an einer ausgewachsenen Mandelentzündung zu leiden. Ebenso wird es auch wieder den MAXXIMUM METAL TALK geben so wie diverse Lesungen. Ein Highlight dürfte auch das Bowling Turnier werden, in dem Ihr mit Eurem eigenen Team gegen die Jungs und Mädels von ALL FOR METAL antreten könnt, sofern ihr die Vorrunden “überlebt”.

Na? Lust noch dabei zu sein? Die restlichen Tagestickets findet ihr hier.

Also los, auf nach Schleswig-Holstein an die Hohwachter Bucht, ans stahlblaue Meer. Was passt denn auch besser zu uns Metalheads ? See you there.