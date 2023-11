HARDBONE- Two Nights of Rock’n Roll

Winter is coming … und das bedeutet, dass das Augenmerk verstärkt wieder auf Konzerte und Indoor-Festivals gelegt werden sollte. So auch am 8.12. + 9.12.2023, wenn die Hamburger Hardrocker HARDBONE an 2 Tagen nacheinander die Bühne in Marias Ballroom stürmen – und den Musikfans so richtig einheizen wollen.

Das werden sie natürlich nicht alleine tun, denn es sind auch noch andere Bands dabei, die man sich nicht entgehen lassen sollte. An Day 11, also den 8.12 werden die Schleswig-Holsteinischen Lokalmatadoren DEVIL’S BREAKFAST den anwesenden Rockern und Rockabellas ihren energetischen Hard’n Heavy Rock entgegen schmettern . Beide Bands vereint, dass sie bereits mehr als genug Bühnenerfahrung haben – unteranderem Auftritte auf dem Werner Rennen u.a. – und genau wissen, wie sie ihre Fans mitreißen und die jeweilige Location in Schutt und Asche legen – natürlich im positiven Sinne.

An Day 2 wird der Support von den Glam Metal Heroen HARSH aus Frankreich übernommen, die auch in Deutschland bereits eine immer größer werdende Fangemeinde um sich scharen.

Die Hauptband HARDBONE wird an beiden Tagen jeweils unterschiedliche Sets spielen, die unter anderem mit reichlich Material angereichert sind, die eher selten live zu hören sind. Wer sich diese besonderen Konzerte also nicht entgehen lassen will, sollte schnell sein, denn die Tickets für Day 1 gehen weg wie warme Semmel während Day 2 bereits AUSVERKAUFT ist, wie wir kurz vor Veröffentlichung dieser Zeilen noch erfahren haben. Tickets für den 8.12. könnt ihr HIER noch bekommen. Wer sich schon mal einstimmen will hat hier die Gelegenheit, denn von jeder Band haben wir euch hier noch je ein Video angehängt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren