Rock The Ballet bis 31.07. im St Pauli Theater

Rock the Ballet

vom 13.06.2024 bis 31.07.2024 im St. Pauli Theater

„ROCK THE BALLET“ ist zurück auf der Bühne des St. Pauli Theaters. In diesem Jahr sogar als einzige Bühne in Deutschland.

Bisher galten sie als gegensätzlich, doch durch die brillante Choreografie von Adrienne Canterna verbinden sich Ballett mit Hip-Hop, Pop und Rock in atemberaubender Selbstverständlichkeit Energiegeladen und gleichfalls Explosiv, gepaart mit sehr viel Sinnlichkeit entsteht eine Performance die die Zuschauer zu Oldies, Rock- und Popsongs nicht mehr auf den Sitzen hält. Allein, zu zweit, oder in der Gruppe sprengen sie die Fesseln des klassischen Tanzes. Hin und wieder scheint es, als würden die jungen New Yorkerinnen und New Yorker die Gesetze der Schwerkraft durchbrechen. Der wundervolle Abend endete mit frenetischen Applaus und StandingOvations.

M.Förster