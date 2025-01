OXMOX Juli 2024

Liebe Leser!

Das Sommerloch gibt es nicht:

The Beat goes on!

Am 14. – 15. August vor 55 Jahren fand das legendäre Woodstock statt, die Mutter aller Festivals (S. 14). Ein kurzer Rückblick darauf leitet unseren Festival-Guide Teil 2 ein (S. 18). Hier kann für Jede und Jeden etwas zu finden sein.

Unser Thema des Tages, bei dieser aktuellen OXMOX-Produktion ist die überfällige und langersehnte Freilassung von Julian Assange.

Und ich persönlich bedanke mich jetzt bei allen, die mitgefiebert haben, seine Freiheit gefordert und jahrelang die Daumen gedrückt haben. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle Heike Fröhlich und Tara Cleary.

Als einziges deutsches Medium hat Hamburgs StadtMagazin OXMOX von Beginn an Julians Freiheit gefordert: 12 Jahre lang, 12 mal im Jahr. Auch den feigen und korrupten Schmierfinken in den Massenmedien könnte man dankbar sein: Immerhin haben die sich selbst enttarnt bzw. gekennzeichnet durch ihre Solidaritätsverweigerung. Ist natürlich deren (gutes) Recht, sie sollten sich nur nie wieder „Journalisten“ nennen.

Zwischenzeitlich haben wir auch wieder den legendären 38. HAMBURG BANDCONTEST vorbereitet, immerhin den traditionsreichsten Deutschlands. Der findet diesmal statt auf der großen Bühne im Hammer Park am 16. August. Wir sehen uns!

Beste Grüße

Für das OXMOX-Team

Klaus M. Schulz