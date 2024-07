OXMOX Festival-Guide Juli 2024

FESTIVAL-GUIDE

AIRBEAT ONE FESTIVAL

Wo: 19306 Neustadt-Glewe Wann: 10.07. – 14.07.24 Kostet: ab 159 €

Was: Electro

Line-Up Highlights: Armin Van Buuren, Boris Brejcha, Timmy Trumpet, Charlotte De Witte

THE SUMMERJAM FESTIVAL

Wo: Köln – Fühlinger See

Wann: 05.07. – 07.07.24 Kostet: ab 85 €

Was: Reggae-Festival

Line-Up Highlights: Julian Marley, Ki-Mani Marley, Beenie Man, Bounty & Cocoa, Burna Boy, Busy Signal, Collie Buddz, Culcha Candela, Sido, Greeen

MELT FESTIVAL

Wo: 06773 Gräfenhainichen Wann: 11.07. – 13.07.24 Kostet: ab 59,95 €

Was: Electro, Hip-Hop, Pop, Rock

Electronic und EDM Festival Line-Up Highlights: D. Tiffany, DJ Python, Supergloss und Overmono

PAROOKAVILLE

Wo: Flughafen Weeze nahe Duisburg

Wann: 19.07. – 21.07.2024 Kostet: ab 126 €

Electronic und EDM Festival Line-Up Highlights: Above & Beyond, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Felix Jaehn, Hardwell, KSHMR, Oliver Heldens…

REGGAE JAM

Wo: 49593 Bersenbrück Wann: 26.07. – 28.07.24 Kostet: ab 100 €

Was: Reggae

Line-Up Highlights: Banda Senderos, Black Uhuru, Busy Signal, Etana, Iqulah, Jah Lil, Khalia, Luciano.

WACKEN OPEN AIR

Wo: Wacken

Wann: 31.07. – 03.08.24 Kostet: ab 333 €

Das wohl bekannteste und Größte Metal Open Air Festival im Norden Deutschlands Line-Up Highlights: Scorpions, Amon Amarth, Blind Guardian, Mayhem, Watain, Pain, Beast In Black, Bury Tomorrow, Blues Pills, Knorkator, Sonata Arctica, Motionless In White, Unleash The Archers, Sick Of It All,

The Warning, Red Fang,, The Black Daliah Murder, Ankor, Primordial, Flotsam & Jetsam, Xandria, Soil, Emil Bulls, Vio- Lence, Wolf, Exumer, Vreid, Brutus, Ignea, John Coffey, Asagraum

VOGELBALL FESTIVAL

Wo: Hamburg-Wilhelmsburg Wann: 03.08.24

Kostet: ab 40 €

Festival der elektronischen Tanzmusik – Hamburgs Maskenball

Line-Up Highlights: Blond, Lil Lil und Mariybu, Crille & Tamalt, Bonnie Ford

SPEKTRUM

Wo: Wilhelmsburg, Schlengendeich

Wann: 03.08.2024

Kostet: ab 50 € HipHop-Festival

Line-Up Highlights: Domiziana und Haftbefehl, JUJU, Souly, Tom Hengst