Indian Spirit 28.8.-2.9.

Indian Spirit – Das Summer Closing Festival in Eldena präsentiert das Full Line Up

Vom 28. August bis zum 2. September verspricht das Indian Spirit Festival in Eldena/Mecklenburg-Vorpommern eine transformative Reise durch pulsierende Rhythmen und psychedelische Klänge, die die Herzen der Besucher höher schlagen lassen. Die Vibes sind gesetzt und die Sterne leuchten schon jetzt günstig, denn soeben hat das größte Psytrance Festival im gesamten deutschsprachigen Raum das Full Line Up für das Jahr 2024 bekanntgegeben!

Angeführt wird die Künstlerliste vom absoluten Aushängeschild der Psytrance-Szene Vini Vici. Die aus Israel stammende DJs Aviram Saharai und Matan Kadosh rocken zusammen seit vielen Jahren die Mainstage aller wichtigen Festivals weltweit. BLiSS aka Yonatan Marcow, beschallt die Massen mit einer genialen Kombination aus Goa und live gespielten E-Gitarren Sounds. Blastoyz ist einer der führenden Aritst der Psytrance-Szene und bekannt für seine hypnotischen Basslines und Melodien. Captain Hook ist einer der Top-Acts, Musiker und Producer in der Psychedelic- und Progressive Trance-Szene.

Nicht fehlen darf natürlich nicht der deutsche PsyTrance Superstar Neelix. Aus Israel kommt Berg nach Eldena, der einen einzigartigen Stil im Bereich Progressive PsyTrance und Offbeat geschaffen hat. Ghost Rider kreiert eine faszinierende Fusion aus Progressive Trance und PsyTrance. Progressive Trance serviert. Weitere Big Names im Aufgebot sind GMS aus Spanien, UK-Artist Avalon, Freedom Fighters, OMIKI, Sajanka, Ranji und Terra aus Israel, Cubixx aus Berlin sowie Phaxe und Tristan. Henrique Camacho, KillatK sowie Psynomnia bringen feinste Hitech Sounds auf das Festivalgelände.

Eine ganze DJ-Armada aus Brasilien wird die Reise zum diesjährigen Indian Spirit Festival antreten. Das Land am Amazonas hat sich in den letzten Jahren zum neuen Goa Mekka entwickelt und bringt viele neue Künstler hervor, die man bisher kaum in Europa zu sehen und hören bekam, wie zum Beispiel Vegas, Aura Vortex, Blazy, Groundbass, Sighter und Vermont. Und selbstverständlich ist auch die brasilianische Legende Claudinho Brasil mit dabei, der eine kraftvolle Mixtur aus PsyTrance, Progressive und melodischen Elementen präsentiert.

Mit Acts wie Ajja, Altruism, Atmos, Avalon Electric Universe und Mandragora wird das Festival zu einer Reise durch eine Vielzahl von Klängen und Stilen, die die Vielfalt und Kreativität der Psychedelic-Szene widerspiegeln.

Das Indian Spirit Festival ist seit 1999 ein Erlebnis der besonderen Art und gilt als das Summer Closing Festival. Der Indian Summer verwandelt die Blätter der Bäume in ein buntes Farbenmeer und liefert so den perfekten Backdrop für das größte psychedelische Festival in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unzählige Artisten, Jongleure und Feuerkünstler auf dem Areal vertiefen das Flair eines niemals endenden Sommers und verzaubern die Gäste jedes Jahr. Dazu gibt es die Sounds der besten DJs und eine der größten Mainstages der Psytrance-Welt. Eine Marktmeile mit bunter Vielfalt lädt zum Stärken oder Shoppen ein. Und wem zwischendurch mal nicht nach Feiern zumute ist, dem wird ein breites Angebot an diversen Workshops, Yoga und anderweitigen Entspannungsmöglichkeiten geboten. Jedes Jahr begeben sich Tausende von Psytrance-Fans aus der ganzen Welt auf eine Reise nach Eldena in Mecklenburg-Vorpommern, um den Abschluss der europäischen Festivalsaison zu feiern.

Love, Dance & Trance ist das Motto und so präsentiert das diesjährige Full Line Up des Indian Spirit Festival über 110 Artists auf fünf Bühnen und gestaltet sich in alphabetischer Auflistung wie folgt:

1200 MIC BY RIKTAM, 2CONTEXX, ACE VENTURA, AJJA, ALCHIMYST, ALEX, ALTRUISM , ANIMATO, ANNELI, ARJUNA, ASTRAL PROJECTION, ASTRIX, ATMOS, ATYPE,

AURA VORTEX, AVALON, BABALOS, BERG, BIM, BIONIC, BLASTOYZ, BLAZY, BLISS,

BOOM SHANKAR, BROX, BURN IN NOISE, C.U.L.T., CAPITAL MONKEY, CAPTAIN HOOK, CLAUDINHO BRASIL, CLOUD 7, COEXIST, CUBIXX, DICKSTER, DRE’AMA, DURS,

ELECTRIC UNIVERSE, EMOK, FABIO FUSCO, FREEDOM FIGHTERS, GHOST RIDER, GMS, GOA JONAS, GROUNDBASS, HATIKWA, HE SHE IT, HENRIQUE CAMACHO, HIDDEN SECRET, IMAGINE MARS, INCOGNITO, JILAX, JOHAN, JUMPSTREET, KIBA, KILLATK, KILLERWATTS, KLEYSKY, LAUGHING BUDDHA, LIQUEXX, LIQUID SOUL, LSDIRTY, LX-D, MAD MAXX, MANDALA, MANDRAGORA, MARTIAN ARTS, MENUMAS, MODUS, MORTEN GRANAU,

MR. BLACK, MURUS, NATURALIZE, NECMI, NEELIX, OMIKI, ONERO, OPIX, OXIDAKSI, PETTRA, PHAXE, PORTAL, PSYNONIMA, QUEROX, RANJI, REALITY TEST, RISING DUST, RITMO, SAJANKA, SCHRITTMACHER, SIGHTER, SILENT SPHERE, SMALLTOWNFREAKZ, SONIC ENTITY, STATIC MOVEMENT, TECHNICAL HITCH, TERRA, TIM FLUCK, TIMEACT, TRIPNOSIS, TRISTAN, TWENTY4HOUR, UNCHARTED TERRITORY, VEGAS, VERMONT,

VINI VICI, WAIO, WHITENO1SE, WOOS, YAHEL, Z-CAT, ZYCE

Also markiert eure Kalender, stimmt eure Chakren ein und bereitet euch darauf vor, Teil eines außergewöhnlichen Abenteuers zu werden, wenn das Indian Spirit Festival 2024 seine Tore öffnet und die Menge in eine Welt voller Magie und Musik entführt. Lasst uns gemeinsam die Grenzen des Bewusstseins erkunden und den Rhythmus des Universums feiern!

Das Indian Spirit Festival findet vom 28. August bis 02. September 2024 in Eldena, Mecklenburg-Vorpommern statt. Full Weekend Tickets gibt es aktuell in der Vorverkaufsstufe II für 99,00 Euro plus Gebühren auf https://www.indian-spirit.de/.

Indian Spirit Festival

28. August – 02. September 2024

Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

www.indian-spirit.de