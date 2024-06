Konzert-Tipps bis 30.6.

SAMSTAG, 22. 06. Hurricane Festival – Scheeßel

Wer nicht beim ganzen Festival mitmachen kann, sollte zumindest einen Tag abrocken! Freut euch heute auf Stars wie K.I.Z, Avril Lavigne, Sido und Tom Odell.

SONNTAG, 23.06. Lenny Kravitz – Sporthalle Hamburg

Multiinstrumentalist, Schauspieler, und einfach unheimlich cool: Lenny Kravitz ist ein vielseitiger und talentierter Künstler, der immer wieder mit neuen Projekten überrascht. Die „Blue Electric Light Tour 2024“ wird euren Sommer mit Hard Rock, Soul und Funk versüßen.

SONNTAG, 23.06. Hurricane Festival – Scheeßel

Am letzten Tag wird nochmal richtig gas gegeben! Mit dabei: Bring Me The Horizon, Deichkind,TheOffpsringund Giant Rooks.

DIENSTAG, 25.06. NE-YO – Sporthalle Hamburg

Wer sich noch ans Feiern gehen in den 2000ern erinnert, kennt die Songs des RnB-Sängers in und auswendig. Neben seinen eigenes Hits produzierte Shaffer Chimere Smith schon Tracks für Rihanna oder Beyoncé; kurz gesagt, er ist ein musikalisches Multitalent. Die „Champagne and Roses“-Tour verrät ein bisschen Extravaganz, passend zum aktuellen Album „Self- Explanatory“.

DIENSTAG, 25.06.Toto–Stadtpark OpenAir

Songs wie „Africa“ und „Rosanna“ kennt und liebt die ganze Welt seit mittlerweile mehreren Generationen. Die „The Dogs Of Oz“-Welttournee bringt ihre Hits zu Fans auf dem ganzen Globus. Feiert zusammen mit eurer Familie Musikgeschichte, den diese Band kennt jeder!

MITTWOCH, 26.06. Passenger – Docks

Der Singer-Songwriter schaffte es wegen seiner herzergreifenden und gleichzeitig simplen Songs von

Konzerte des Monats der Straße auf die ganz große Bühne. 2013 lief sein erster Mega-Hit „Let Her Go“ im Radio rauf und runter; jetzt ist es mal wieder Zeit für neue Musik. Freut euch auf die „All The Little Lights Anniversary Tour“, benannt nach dem Album, dass ihn berühmt machte.

SAMSTAG, 29.06. Gun Called Britney – Spielbudenplatz

Stellt euch vor, ihr sitzt mit ein paar Freunden auf dem Spielbudenplatz, genießt ein Bier und freut euch darauf, was der Abend noch so bringt… Rock n Roll definitiv! Mit geilen Coversongs, eigenen Tracks und coolen Special Effects (selbstgebaut) stimmt Gun Called Britney euch auf eine heiße Sommernacht ein.

SONNTAG, 30.06. While She Sleeps – Bremen Aladin Music Hall

Lasst euch vom Namen bloß nicht in die Irre führen, denn bei dieser Post-Hardcore- Band schläft keiner ein! Die fünf Jungs aus Großbritannien wissen, wie man’s krachen lässt, musikalisch und auf der Bühne. Ihr glaubt uns immer noch nicht? Ein kleiner Tipp: Das neue Album heißt „SELF HELL“.