OTTO WAALKES: “KUNST DARF JA ALLES”

In seinem neuen Buch „Ganz groß e Kunst“ lädt Otto Waalkes den Leser ein zu einer humorvollen Tour durch die Kunstgeschichte. Von Höhlenfresken über Van Gogh bis hin zu Banksy hat der Komiker und Maler 75 parodistische Meisterwärke geschaffen, um seine ganz eigene Version von der Geschichte der Kunst zu zeigen.



Herr Waalkes, Dein

Vater Karl war Malermeister.

Wie war Dein Anfang?

Angefangen habe ich mit Bleistiften, damit durfte ich auf die Rückseiten der Tapetenmuster zeichnen, die mein Vater in dicken Büchern daheim hatte. Zum Pinsel griff ich später.

Du hast ab 1970 an der

Hochschule für Bildende

Künste Hamburg studiert.

Zu den Lehrern gehörte der

Maler Hans Thiemann.

Kann man Kunst lernen?

Man kann vieles lernen, auch das Zeichnen. Eigentlich muss man dafür ja nur genau hinschauen. Malen zu wollen, ohne zeichnen zu können, ist allerdings grenzwertig.

Was wäre die Welt ohne Kunst?

Für mich unvorstellbar. Und ich glaube, die meisten Menschen würden sich in einer Welt ohne Bilder, Musik und Bücher nicht besonders wohlfühlen. Kunst darf ja alles, bloß nicht langweilig sein.



Welcher berühmte Künstler

spricht Dir aus der Seele?

AugusteRenoirz umBeisp iel, der hat mal gesagt: Es gibt genug Scherereien im Leben; warum es nicht einmal auf die heitere W eise versuchen.

Dein Marken zeichen, der

Ottifant, hat es in den Duden

geschafft. Machst du dich über

den Kunstbetrieb lustig,

weil wir ihn und die

Kunst zu ernst nehmen?

Der Betrieb hat tatsächlich lächerliche Seiten. Manche Preise sind lächerlich, manche Lobpreisungen sind es auch. Und in Museen wird immer noch wenig gelacht und gelächelt – zu wenig für meinen Geschmack.

Deine Adaptionen von

Meisterwerken von Michelangelo,

Auguste Rodin, Franz Marc oder

Edvard Munch sind verblüffend.

Wie sehr darf man sich

von etwas vorher Geschafenem

inspirieren lassen?

Wovon sollte man sich sonst inspirieren lassen, wenn nicht von den Besten? Das war schon immer so, Künstler lernen von der Kunst, die andere vor ihnen produziert haben.



Geht es bei Adaptionen

eher um die Idee oder

um die Ausführung?

Das eine geht nicht ohne das andere: um etwas parodieren zu können, muss man wissen, wie das Vorbild gemacht ist. Wiedererkennbarkeit und Überraschung – so funktioniert Komik.

Bist Du bei dem

berühmten deutschen

Kunstfälscherehepaar

Wolfgang und Helene

Beltracchi in die Lehre gegangen?

Die beiden sind zu Recht berühmt. Das Dumme beim Fälschen ist bloß: berühmt wird man nur, wenn man sich erwischen lässt.

Wie haben die es bloß

geschafft, die Kunstexperten

über Jahrzehnte derartig

zu täuschen?

Ganz einfach: Alle Beteiligten – Fälscher, Experten, Galeristen, Verkäufer, Käufer – haben profitiert von dem Betrug. Dass er überhaupt aufgeflogen ist, war die Überraschung.



Kann sich der

Durchschnittsverdiener

einen Otto Waalkes

nochleisten?

Ich kann ihn mir nicht mehr leisten.

Was ist der Motor des

Malers Otto Waalkes?

Mir macht das Malen einfach einen Riesensp aß. Außerdem lernt man soviel dazu! Spaß und Belehrung – wo kriegt man das sonst im Doppelpack?

Ein Land braucht

Künstler für seine Identität.

Wollen Sie mit Ihrer

Meisterwärken auch zeigen,

was Deutschland ausmacht?

Ich fürchte, der Anteil deutscher Maler ist nicht so hoch in diesem Buch. Die Nationalitäten-Frage habe ich mir bei der Auswahl nicht gestellt, mir ging es darum, ob die Vorbilder bekannt sind und mir gefallen. Übrigens sind unter den beim deutschen Publikum beliebtesten Bildern auch nicht besonders viele von deutschen Malern.



Für welches Thema würdest

Du Dich fest kleben lassen?

Festkleben ist nichts für mich. Ich bin sehr sp runghaft und brauche ständig Bewegung.

Otto Waalkes erstmals an

der Spitze der deutschen

Single-Charts: Die Techno-

Neufassung des alten

Songs „Friesen jung“

löste einen wahren

TikTok-Boom aus. Hat das

Deine Lust geweckt, bald

mal wieder vor realem

Publikum zu spielen?

Das Publikum bei TikTok ist doch weitestgehend ein reales? Oder meinst Du, das sind alles Avatare? Dann werde ich demnächst auch einen Otto-Avatar über die Bühne schicken.