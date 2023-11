AUREL: “OHNE FLEIß KEIN PREIS”

Als Sänger, Gitarrist, Songwriter und Produzent stand Aurel mit seiner eigenen Band, und den Hamburger Kult Hardrockern „Kickhunter“ (5 Alben ) auf unzähligen Bühnen, mal auf Tour als Support u.a. von Deep Purple und Lynyrd Skynyrd oder Festivals wie den „Hamburg Harley Days“. Konzerte und Tourneen in u.a. Skandinavien, Portugal, Spanien, Florida, Griechenland, Thailand…

Sein erstes Aurel – Album „Sonne“, mit dem Radiohit „Ich brauch mal wieder Sonne“, erschien 2017, der Nachfolger “Nichts als Meer“ 2019. “Ich will alles“ 2021, “Land in Sicht“ 2022 – und nun der fünfte Streich „Nur mal so“.

Mit „Nur mal so“ und „Unplugged Vol.1“ gibt es gleich 2 neue Alben aus dem Hause Aurel. Das reguläre fünfte Studioalbum plus eine Sammlung von Songs seiner Vorgänger – Alben im neu- en akustischen Gewand.

„Musik ist meine ganze Leidenschaft“, so der Hamburger Sänger und Songschreiber. „Ich halte es was die Vielfalt angeht wie die Beatles auf dem weissen Album: von „ Blackbird „ bis „ Helter Skel- ter „ ist alles erlaubt. Nur handge- macht und lebendig muss es sein. Es ist mir wichtig, dass jeder ein- zelne Musiker seine Handschrift mit einfließen lassen kann.“ Auch auf dem aktuellen Album gibt es eine breite musikalische Palette; über Westcoastrock a la Eagles, über Rockabilly, Flamenco bis hin zu kernigem Bluesrock.

Country pur gibt es auf dem Duett „ Am Lagerfeuer“ . „Mein al- ter Freund Fabian Harloff und ich haben ein Lied über Freundschaft und Familie komponiert. Wo lässt es sich gemeinsam besser zele- brieren als am Lagerfeuer.“

„Ich wär so gern wie du“ – klassi- sche Streicher, Flügel, Pedalsteel. Die große Ballade. „Ein Liebeslied an meinen kleinen Sohn, der wäh- rend der Albumproduktion gebo- ren wurde. Er ist übrigens auch kurz auf dem Song zu hören.“

„Man sollte sich immer beusst sein, das nichts im Leben selbst- verständlich ist. Ich versuche den Moment stets sehr bewusst und dankbar zu genießen. Positives Denken lautet mein Credo“. „Leb deinen Tag“ ist ein optimistischer Rocker mit Partyqualitäten. Endlich eine Ode für eine der liebsten Sportarten. „BBQ“ – der Titel sagt bereits alles: satter, authentischer Southernrock mit akustischen Röstaromen.

„Wie immer habe ich einen englischsprachigen Song auf dem Album. Auf „I don`t know ( where I’m going )“ hatte ich das Glück einen fetten Gospelchor mit den besten Stimmen, die ich kenne zusammen stellen zu dürfen. Zu- dem gibt es einige Gäste in den Strophen. Rock meets Gospel meets Groove!“ Zum Abschluss gibt es ein knapp siebeneinhalbminütiges Instrumental in bester frühsiebziger Pink Floyd Tradition.“ „Moonchild“ ist eine akustische Spielwiese für mich – alles ist erlaubt. Nicht muss, aber umso mehr kann….“

„Bei meinem „Bonusalbum“ Unplugged Vol. 1 wollte ich unbedingt einige Songs in diesem Gewand erklingen lassen. Keine Drums – nur etwas Percussion, da- zu Chöre, Orgel, Piano, Slide und Pedalsteel Gitarren. Automatisch erhält das Album einen unauf- dringlichen Countrytouch, auf den ich total stehe.“ Unterstrichen wird genau dieser Sound mit einem Duett mit den legendären „Truck Stop“. Sie bleiben nicht die einzigen Gäste auf dem Album. Rockig gehts auf dem Westernhagen – Kracher „ Mit 18„ gemeinsam mit dem kölschen Sänger Peter Brings von der gleichnamigen Band zur Sache. „Peter und ich lieben diesen Song, der uns beide massgeblich beeinflusst hat.“ Als Gaststar ist nie- mand geringeres am Piano als Legende Jean Jaques Kravetz, der 1978 bereits das Original einge- spielt hat.

Mit „ Urlaub auf Balkonien“ gibt es die gemeinsame Single mit Kultrocker „Lotto King Karl“ im akustischen Gewand. Plus dazu- gehörigen Beach Boys – Chören. Insgesamt 11 Songs sind zu hören. Auf 3 Songs hat Aurel die Texte gemeinsam mit seinem Freund Frank Ramond verfasst ( „Bachelor“, „Lass mal die Welt in Ruh`“, „ 9 Stunden „ ). „Ich war schon immer ein großer Unplugged – Fan. Volume 2 wird sicher nicht allzu lange auf sich warten lassen…“.

Mitch Nacker