OXMOX Dezember 2023

Vorwort

Liebe Leser,

KINDER SIND KINDER!

Wenn etwa manche meinen, das Leben einiger sei wertvoller als das anderer, so ist das unakzeptabel. Und wenn Kinder (egal von woher) zu uns geflüchtet sind, und noch kein neues Zuhause gefunden haben, also zumeist noch in „Erstaufnahme-Einrichtungen“ (zu Deutsch: Flüchtlingslager) untergebracht sind, dann helfen wir gern. Zum Beispiel mit dem Verein HELFER HBF e.V. haben auch OXMOX-Mitarbeiter eine menge Weihnachtsgeschenke gepackt. Auch in der Hoffnung, hier und da kleine Lächeln in traumatisierte Gesichter zu zaubern.

Auf den Seiten 92-97 stellen wir auch die schönsten Weihnachtsmärchen und die besten Weinachtsmärkte vor. Der größte wird wohl wieder das Winterspektakel in Bahrenfeld sein.

Nur, wollen Politiker überhaupt, dass Menschen sich noch ausserhalb ihrer Wohnung treffen? Zum Beispiel in Live-Musik-Clubs und Lieblingsrestaurants? Die neue Kostenlawine mit rasanter Mehwertsteuer- Erhöhung wird alle Gastronomen hart treffen. Kemal Üres hat dazu kompetente Worte auf Seite 7.

Viele inkompetente Worte gab es gegen die Band Rammstein – nach- dem Frontmann Till Lindemann in Moskau zwei russische Lieder gesungen hatte… Was alles bisher bei Rammstein los war, da kann unsere History Nr. 96 auf Seite 14-19 einen Überblick geben. Unsere Praktikantin Finja hat das sehr kompetent zusammen getragen. Ach ja, und alle Konzerte von Till Lindemann und Rammstein in größten Hallen sind ausverkauft.

Größtest Event im Dezember wird dann wohl die Night Of The Proms mit Anastacia und OXMOX hat dazu das Exklusiv-Interview auf Seite 8.

Und auch von Patrice gibt es exklusive Neuigkeiten ab Seite 12.

Viel Spaß beim Testen der Dezember-Events!

Mit fröhlichen Grüßen

Klaus M. Schulz für das OXMOX-Team