Die schönsten Weihnachtsmärchen 2023

Liebe Freunde der Hamburger Musikszene, heute wollen wir euch die Laser Days hier in Hamburg näher bringen und lassen dazu @ben_hankers von @night_laser_official zu Wort kommen. Night Laser veranstalten immer im Dezember ihr Festival. So auch dieses Jahr. Wir wollen alle, dass auch kleinere Bands weiter eine Bühne haben. Das Bambi galore wird am 15 & 16.12 das Zuhause des Glam/ Sleaze und Hardrocks sein. Lasst euch das nicht entgehen. Tickets könnt ihr auf hier erwerben: Kulturpalast Hamburg