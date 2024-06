OXMOX Juni 2024

Liebe Leser,

na endlich, es gibt sie wieder, die „Draussen-Zeit“. Fahrrad-Fanatiker können sich darauf freuen, dann z.B. auf der Veloroute 5 ganze 23 km von Duvenstedt und Poppenbüttel über Barmbek bis in die City zu radeln. Nur bitte nicht rasen: Ich muss dann an den E-Biker denken, der auf dem Alsterwanderweg in einen Dackel fuhr.

Ja, es gibt sie wieder, die „Draussen-Events“, Badeseen, Ostseeküste, Nordsee (Sylt!!), große und kleine Stadtfeste und Festivals für Groß und Klein. Das von OXMOX präsentierte Asphaltsprenger-Fest in Hammerbook z.B. war super!

Gigantisches erwarten wir da z.B. nach dem Schlagermove vom AIRBEAT ONE Festival und später natürlich von WACKEN. Auch die Hamburg Harley Days sind wieder auf meiner persönlichen Wunschliste.

Wieso eigentlich sollen wir 10 Mrd Euro für Fernse- hen bei ARD/ZDF & Co. bezahlen?? Ok – War nur ein Gedankenspruung meinerseits, weil: „Alles ist besser als Fernsehen“.

Viel Spaß beim Lesen! Mit fröhlichen Grüßen

Klaus M. Schulz

Für das OXMOX-Team

