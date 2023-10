REVIEWS: CABARET

HANSA THEATER – 06.09.-01.10.2023

Der Zerfall unserer Weltordnung, lässt wieder Parallelen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ziehen. Kein anderes Musical beschreibt dieses Lebensgefühl des Umbruchs so gut wie Tim Fischers Cabaret. Hier werden 2 Geschichten in der damaligen Zeit beschrieben. Im Kit-Kat-Club in Berlin wird der amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw (Petrick Stamme) in das flirrende Leben hineingezogen. Dort lernt er die junge Sängerin aus England Sally Bowles (Anneke Schwabe) kennen, die es bisher gewohnt war, ihr Liebesleben wochenweise komplett neu zu ordnen. Die Beiden verlieben sich ineinander. Allerdings ist nicht von ewiger Dauer, denn Existenzprobleme und unterschiedliche Lebenskonzepte ließen keine Luft zum Atmen und führten letztendlich zur Trennung. Auch ein Grund, war Nationalsozialismus, unter denen auch die Pensionswirtin Fräulein Schneider (Katharina Blaschke) und dem Gemüsehändler Herrn Schulz (Peter Francke) zu leiden haben. Herr Schulz ist jüdischer Abstammung, Fräulein Schneider Deutsche. Beide bekommen den Druck der Nazis zu spüren. So ziehen die Herren Bradshaw und Schulz ihre Konsequenzen und verlassen Deutschland, die Damen wollen nicht und bleiben zu Hause.

M. Förster