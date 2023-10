Review: Sensationelle Spendenaktion in Wellingsbüttel!

Der Großstadt-Dschungel Hamburgs zelebriert oft wunderbare Highlights, aber das Herzstück der jüngsten Ereignisse lag definitiv in Wellingsbüttel! Wie ein Lichtschein im nebeligen Herbst hat der Verein „Wir in Wellingsbüttel“ e.V. eine fantastische Spendenaktion auf die Beine gestellt und gemeinsam mit den herzlichen Bewohnern und Geschäften des Viertels stolze 7.700€ für die Jugendfeuerwehr gesammelt.

Vom 01. Mai bis zum 16. Juli 2023 haben 24 lokale Geschäfte im Wellingsbüttler Zentrum nicht nur ihre Türen, sondern auch ihre Herzen geöffnet. Mit einer großzügigen Tombola konnten Kunden für gerade mal 2€ ihr Glück versuchen und – hey, bei einer Gewinnchance von 1:10 – da hat fast jeder gejubelt! Über 600 attraktive Gewinne mit einem Gesamtwert von über 12.000€ haben sicher für viele strahlende Gesichter gesorgt. Doch der wahre Gewinn? Die Unterstützung unserer tapferen jungen Feuerwehrleute, die bald in einem brandneuen VW Crafter Mehrzweckfahrzeug durchstarten werden!

Die „Wir in Wellingsbüttel“-Initiative, die bereits für ihre großartige Arbeit in der Quartiersgestaltung und der Stärkung des Standortes bekannt ist, hat einmal mehr bewiesen, dass in Wellingsbüttel Zusammenhalt und Gemeinschaft großgeschrieben werden. Ob Weihnachtsbeleuchtung, ansprechende Geschäftsstraßen oder fesselnde Veranstaltungen – dieser Verein und die engagierten Gewerbetreibenden bringen ständig Leben in unser schönes Viertel.

Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten und Unterstützer! Das Echo dieses Erfolgs wird noch lange in den Straßen Wellingsbüttels nachhallen. Hamburg, du wundervolle Stadt, du hörst nie auf, uns zu begeistern!

Weitere Informationen zu den Vereinen:

Wir in Wellingsbüttel e.V.

Weitere Informationen unter: https://wir-in-wellingsbuettel.de/

Jugendfeuerwehr Wellingsbüttel

Weitere Informationen unter: http://www.ff-wellingsbuettel.de/

https://altes-fwh.de/