Do, 27.04.23 – Macklemore, Edel Optics Arena, ab 63 Euro 

Donnerstag, 27.04.2023

Macklemore, Edel Optics Arena, ab 63 Euro

20:00 Uhr, 18:30 Uhr (Einlass)

Macklemore ist ein amerikanischer Rapper aus Seattle, (mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty) und dessen neues Album schlichtweg Ben heißt. Macklemores erstes Soloalbum debütierte damals bereits auf Platz 2 der Billboard Top 200 Charts und Platz 1 der Charts für Rap, R&B/Hip-Hop. Zuvor arbeitete Macklemore mit dem Produzenten Ryan Lewis zusammen, mit welchem er 2012 das Album The Heist veröffentlichte, inklusive zwei mit Diamant ausgezeichnete Singles Thrift Shop und Can’t Hold Us. 2014 erhielt Macklemore insgesamt fünf Grammy Auszeichnungen – darunter Best Rap Album und Album des Jahres für The Heist. Die Zeit und Erfahrungen des Drogenkonsums (sechs seiner Freunde starben an Überdosen) verarbeitete er im Song Otherside. Neben der Musik unterstützt und fördert Macklemore aber auch soziale Projekte. Aufgrund seines persönlichen Kampfes mit Drogen und Alkohol in früheren Jahren hat Macklemore seine Bekanntheit immer wieder genutzt, um das Bewusstsein der Menschen zu ändern. Macklemore unterstützt außerhalb seiner Musikprojekte ein Hip-Hop- und Jugendförderungsprogramm, welches jungen aufstrebenden Künstlern Möglichkeiten bietet, sich weiterzubilden. Hierzu trat er 2016 in der MTV-Dokumentation Prescription for Change – Ending America’s Opioid Crisis auf, die er zusammen mit Präsident Obama produzierte.