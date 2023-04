Do, 27.04.23 – Tas Cru, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

Donnerstag, 27.04.2023

Tas Cru, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

19:00 Uhr

Tas Cru kommt aus dem Großraum New York und spielt eine unvergleichliche Blues und Americana Mischung auf Festivals und in Clubs in ganz Amerika. Seine Lieder sind eine Mischung aus Uptempo Songs, sanften Balladen bis hin zu funky Grooves, die er in Europa mit einer Band ausgesuchter heimischer Musiker auf die Bühnen bringt. Tas hat bisher zahlreiche Alben veröffentlicht, von denen besonders You Keep The Money (2015), Simmered and Stewed (2017) sowie Memphis Song (2018) starke Beachtung fanden und vielfach ausgezeichnet wurden. Sein neuestes Album Riffin The Blu (im Februar 2023 erschienen) wird er auf seiner zweiten Deutschland Tour präsentieren.