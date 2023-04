PM: Erfolgreicher Frühlingsdom mit 1,5 Millionen Gästen

– Pressemitteilung –

Geburtstagsparade und Osteraktion unterstreichen mit reichlich Zuspruch den familiären Charakter des Hamburger DOM

Der Frühlingsdom 2023 war sowohl aus Sicht des Veranstalters, als auch aus der Perspektive der Schaustellerverbände eine erfolgreiche Auftaktveranstaltung in die neue Volksfestsaison. Mit 1,5 Millionen Gästen wurden rund 300.000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr gezählt. Eine überaus erfreuliche Entwicklung für das größte Volksfest des Nordens.

Der Hamburger DOM ist eine über viele Jahrhunderte gewachsene Institution in Hamburg und aus dem Eventkalender der Stadt nicht mehr wegzudenken. Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard: “Als etablierte Veranstaltung besitzt der Hamburger DOM eine enorme Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus und lockt jedes Mal nicht nur Gäste aus Hamburg und der Metropolregion, sondern auch zahlreiche Touristen aus dem In- und Ausland in unsere Stadt. Mit 1,5 Millionen Gästen beim diesjährigen Frühlingsdom zählt der Hamburger DOM zu den größten Veranstaltungen im Norden und unterstreicht damit seine Bedeutung als wichtiger Wirtschaftsfaktor für Hamburg.”

FAMILIENVOLKSFEST HAMBURGER DOM

Die Zusammensetzung der über 250 verschiedenen Schaustellerbetriebe betont den familiären Volksfest-Charakter. Das zeichnet den Hamburger DOM aus und wird von vielen Schaustellern bundesweit wahrgenommen und anerkannt. Die Veranstaltungsdauer von mehr als vier Wochen pro DOM ist außerdem einmalig im bundesweiten Vergleich und damit sehr attraktiv, auch für viele Betriebe außerhalb Norddeutschlands. Die individuelle Ausrichtung der einzelnen Veranstaltungen wird durch zusätzliche Events, die speziell auf Familien zugeschnitten sind, herausgestellt.

GEBURTSTAGSPARADE UND OSTERAKTION MIT VIEL ZUSPRUCH

Auch die Gemeinschaft der Schausteller blickt auf einen erfolgreichen Frühlingsdom zurück. “Die anhaltend hohen Besucherzahlen bescheinigen das ungebrochene Interesse am Hamburger DOM”, resümiert Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverband Hamburg von 1884 e.V. Insbesondere die Geburtstagsparade und die Osteraktion über zwei Tage erfreuten sich großer Beliebtheit und wurden von vielen Familien besucht. “Der Hamburger DOM ist ein Treffpunkt für alle Generationen. Wer als Kind den Hamburger DOM mit seinen Eltern oder Großeltern besucht hat, kommt heute mit seinen Kindern oder Enkelkindern. Wenn unvergessliche Momente und Erinnerungen Generationen überdauern, haben wir unser Ziel erreicht”, führt Kirchhecker weiter aus.

Insgesamt sorgten 252 Schaustellerbetriebe für tolle Erlebnisse, puren Nervenkitzel und romantische Momente auf dem Frühlingsdom. Am Sonntag um 23 Uhr schließen die DOM-Tore für 89 Tage. Am 21. Juli startet der Sommerdom dann wieder mit vielen Highlights für alle Generationen.