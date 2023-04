Jessica von MIEZENHAPS informiert: Katzengras: Grün, saftig und lecker!

Katzengras: Grün, saftig und lecker!

Katzengras ist nicht gleich Katzengras. Es gibt verschiedene Arten davon.

Die Wirkung ist allerdings immer die Gleiche. Es soll Katzen dabei helfen verschluckte Haare wieder heraus zu würgen und so vor Verstopfungen im Magen-Darm-Trakt schützen.

Die bekanntesten Arten sind:

Softgras: Ein weiches Gras. Meist gekeimtes Getreide. Einfach und schnell selbst anzubauen. Haltbarkeit ca. 2 Wochen. Das ist wohl das bekannteste Katzengras, welches man in jedem Zoofachhandel findet.

Ultrasoftgras: Sehr dünnes Softgras. Gut geeignet für Kitten und Senioren. Diese Art ist etwas seltener zu bekommen als das bekannte Softgras, ist dadurch aber nicht weniger beliebt bei den Fellnasen.

Zyperngras: Etwas scharftkantiger als Softgras und nicht so einfach anzupflanzen. Bei guter Pflege wächst das Gras jedoch nach. Es bietet sich an mehrere Zyperngräser zuhause zu haben, um sie abwechselnd in Ruhe nachwachsen zu lassen. Perfekt geeignet um eine Pflanzschale für die Mieze anzulegen. Toll, auch auf dem Balkon.

Welches die Katze am liebsten mag probiert man einfach aus. Jede hat ihre ganz eigene Vorliebe – wie so oft bei unseren geliebten Fellnasen.

Außerdem ist Katzengras super um die Katze von anderen Pflanzen fern zu halten.

Viel Spaß beim knabbern!

Wünscht Jessica von Miezenhaps

Alles für die Katze in einem Laden in Hamm.

Regional, nachhaltig und artgerecht soll es sein.

Im Katzenladen von Miezenhaps wirst du fündig.

Miezenhaps – Nachhaltig leben mit Katze

Carl-Petersen-Straße 122

20535 Hamburg