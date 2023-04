Mo, 24.04.23 – Sabaton, Barclays Arena, Tickets ab 60 Euro

Montag, 24.04.2023]

Sabaton, Barclays Arena, Tickets ab 60 Euro

19:00 Uhr, 17:00 (Einlass)

Sabaton ist eine schwedische Heavy-Metal Band, die sich 1999 formierte und dessen Name einen Eisenschuh, der im Mittelalter oftmals als Teil der Ritterrüstung getragen wurde, bezeichnet. Mit deren Album Heroes gingen sie erstmals direkt auf Platz eins in die schwedischen Hard Rock – Charts und auch im Rest Europas erregen sie ihre Aufmerksamkeit. Zwar waren Sabaton 2007bekannt genug, um auch als Headliner zu touren, doch die Chance damals mit Gamma Ray und Helloween durch die Gegend zu ziehen, liessen sie sich natürlich nicht entgehen. Im Sommer 2012 kommt es dann zum Live-Höhepunkt. In Polen spielen Sabaton vor 600.000 fanatischen Fans als Headliner des Woodstock-Festivals. In Schweden, der Schweiz und Finnland stürmen Sabaton mit The Last Stand auf Platz 1 der Album-Charts, in Deutschland und Österreich reicht es immerhin für Platz 2. In Europa haben sie mittlerweile einen Status erreicht, der es ihnen erlaubt, Accept als Vorband zu haben. Mit ihrem zehnten Album The War To End All Wars knüpfen Sabaton thematisch und musikalisch definitiv nahtlos an den Erfolg von The Great War an.