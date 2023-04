Di, 25.04.23 – Der Udonaut & die Paniker, Pulverfass, Ticket ab 45 Euro

Dienstag, 25.04.2023

Der Udonaut & die Paniker, Pulverfass, Ticket ab 45 Euro

18:30 Uhr

Reeperbahn-Premiere des Lindenberg Tribute Orchester

Der Udonaut & die Paniker hauen euch die größten Udo Lindenberg Hits regelrecht um die Ohren. Die Band bringt den typischen Lindenberg-Sound so druckvoll und authentisch rüber, dass man kaum einen Unterschied zum Original hört. Doch wer ist der Udonaut überhaupt? Sein Name: Dominik Feist, der nicht nur stimmlich, sondern auch die lockere Gestik und Mimik so präsentiert, als wenn der Meister selbst auf der Bühne stehen würde. Im echten Leben ist Dominic Feist Radio-Moderator und Redakteur, der schon als Kind Udo’s Songs geträllert hat. Dann – einige Jahre und einen Stimmbruch später – hat er festgestellt, dass eine gewisse stimmliche Ähnlichkeit zwischen Dominik und Udo tatsächlich vorhanden ist: