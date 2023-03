Di., 28.02., Maya Hawke, Gruenspan & You Me at Six & The Hunna Markthalle

Dienstag, 28.02.

Stranger Things-Star Maya Hawke (Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman) präsentiert ihr musikalisches Talent im Gruenspan.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Markthalle performen You Me at Six & The Hunna mit rockigen Sounds.