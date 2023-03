“Ich wollte schon immer Schauspielerin werden” History Diane Kruger

DIANE KRUGER

HOLLYWOOD STAR UND BUCHAUTORIN

Geboren in einem kleinen Ort In der Nähe von Hildesheim, hat die

Hollywood Schauspielerin Diane Kruger all ihre Kindheitsträume

verwirklicht.

Bereits im zarten Alter von 15 Jahren zog sie nach Paris, wo sie

es schaffte, ins Weltfinale des Wettbewerbs “Gesicht des

Jahres“ der Agentur Elite zu kommen. Sie arbeitete als Model

unter anderem für Chanel, Armani und Dior.

“Meine Mutter unterstützte mich darin, immer meinen Träumen zu

folgen. Sie meinte, ich sollte die Chance nutzen, denn zur Schule

könnte ich jeder Zeit zurückkehren,” so Diane.

Neben dem Modeling nahm sie ebenso Schauspielunterricht und

bereits nach kurzer Zeit gelang ihr ein kometenhafter Aufstieg in

Hollywood mit der Rolle der Helena im Blockbuster “Troja” (2004)

von Wolfgang Petersen, in dem sie neben Brad Pitt und Orlando

Bloom spielte. So erhielt sie auch die Rolle der Bridget von

Hammersmark in Quentin Tarantino’s erfolgreichem Film

“Inglourious Basterds” (2009), erneut neben Brad Pitt sowie

Christoph Waltz und Til Schweiger. Für Ihre überzeugende

Darstellung erhielt sie dafür die Goldene Kamera sowie den SAG

Award als beste internationale Schauspielerin. Ausserdem bekam

sie 2018 mit “Aus dem Nichts” (Regie Fatih Akin) sogar einem

Golden Globe in der Kategorie “Bester Fremdsprachiger Film”

sowie einen Bambi überreicht.

“Ich wollte schon immer Schauspielerin werden,” gesteht Diane

mir auf der Frankfurter Buchmesse, wo sie ihr erstes Kinderbuch

“Dein Name” (Minedition Verlag, ISBN 978-3-06954-024-8)

vorstellte, dass sie ihrer 4-jährigen Tochter Nova Tennessee

gewidmet hat und in dem sie ihre eigene Kindheit beschreibt. “Ich

selbst wurde wegen meines Namens als Kind sehr oft gehänselt,die Diane, die Banane, doch dann hat meine Mutter mir ein Buch

über die römische Göttin Diana vorgelesen, nach der sie mich

benannt hatte. Als ich dann in meinem alten Jahren mit 42

unerwartet Mama geworden bin, war dies für mich das schönste

Geschenk.”

Ihr Verlobter und Vater ihrer Tochter Nova Tennessee ist der

amerikanische Schauspieler Norman Reedus (The Walking

Dead), den sie 2015 bei den Dreharbeiten zu “Sky – Der Himmel

in mir” kennenlernte. “Wir haben uns sehr lange darüber

unterhalten, wie wir unsere Tochter nennen sollten,” gesteht

Diane, “wir lieben Tennessee und fahren dort öfters mit dem

Motorrad durch die Rocky Mountains, die mich sehr an meinen

geliebten deutschen Wald erinnern. Wir blickten eines abends in

den Sternenhimmel, als mir ihr Name einfiel. Wir nannten sie

Nova, nach dem hellsten, sich ständig ändernder Stern, der uns

Licht in die dunkelsten Nächte bringt und jede Nacht das

Versprechen auf einen neuen Anfang, auf einen neuen Tag.”

Nova Tennessee wird wie Diane dreisprachig aufwachsen. “Ich

spreche mit ihr deutsch und Norman englisch. Zur Zeit wohnen

wir in Paris, wo sie auf eine deutsche Schule geht. In meinem

nächsten Film verkörpere ich übrigens Marlene Dietrich,“ verrät

mir die 46-jährige Schauspielerin, “es wird meine zweite deutsche

Produktion sein und zwar wieder mit Regisseur Fatih Akin.”

Angie Linas