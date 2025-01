Als letztes Jahr zu dieser Zeit eigentlich die Vorfreude bei uns groß war, die Hamburger Rock ‘n Roller von SLOPPY JOE’S wieder mal live erleben zu dürfen, war eben jene Vorfreude schnell verflogen als die krankheitsbedingte Absage des Gigs eintrudelte.

Ein Jahr später kann der Termin nun erfreulicherweise endlich nachgeholt werden und am kommenden Freitag, den 18.10. dürfen wir SLOPPY JOE’S in Marias Ballroom wieder rocken sehen. Das HARDLINE Magazine schrieb dereinst: “Diese Band gehört einfach auf die Bretter, die die Welt bedeuten.” Und recht haben die Kollegen. Damals wie heute. Mit Andi Rohde – der auch schon bei INDUCTION und OHRENFEINDT die Felle verdroschen hat – als Aushilfe an den Drums, wird die Band den Ballroom auf links drehen und dem geneigten Publikum die Riffs nur so in die Ohren fräsen. Das wird rockig, das wird smooth und das wird vor allem ein grandioser Abend voller herrlicher Melodien und großartigen Grooves. Mit dabei sind die Hardrocker von P.S.BINFORT, die damals den Slot allein spielen mußten aber trotzdem für ordentlich Stimmung sorgen konnten.

Also, wer noch kein Ticket hat: Ranhalten !! Denn die damals gekauften Tickets haben ihre Gültigkeit behalten und im Vorverkauf ist nur noch HIER eine Handvoll Karten zu ergattern.

Rock ‘n Roll for its Best !! Wir sehen uns.