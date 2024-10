Wolfsnächte Hamburg – Powerwolf in der Barcleys Arena

Willkommen zum Tourauftakt der Wolfsnächte in Hamburg! Zusammen mit WIND ROSE und HAMMERFALL ziehen POWERWOLF durch ganz Europa um alle Fans an einer Metal Messe teilhaben zu lassen. Der erste Stopp galt unserer schönen Hansestadt.

Die Barcleys Arena ist nahezu ausverkauft und somit beeindruckend gefüllt, alle sind da, um vom allseits beliebten Attila Dorn gesegnet zu werden. Doch vor POWERWOLF galt es noch ein wenig zu warten. Diese Wartezeit wurde durch zwei weitere Kracher Bands verkürzt. Als erstes durften WIND ROSE die Bühne betreten. Sie spielten sich die letzten 2 Jahre schon sehr erfolgreich durch ganz Europa und haben dort so einige Fans mitgenommen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sehr viele den ein oder anderen Song der Italiener mitsingen konnten. Bekannt wurden sie vor allem durch ihren Song “Diggy Diggy Hole”, den sie natürlich auch zum besten gaben. Im Publikum waren schon einige Fans, denn man sah aufblasbare Äxte über den Köpfen schweben, diese sind oft zu sehen bei den Konzerten von WIND ROSE. Man fühlte sich schon ein wenig in die Welt von Zwergen, Elfen und Co versetzt, denn WIND ROSE regen auch dank ihrer Kostüme die Fantasie an. Untermalen können sie ihre Geschichten mit genial gespieltem Powermetal. so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass nach kürzester Zeit die Halle auf Hochtouren war. Es herrscht Partystimmung, die gekommen ist um zu bleiben. Das Publikum ist nun gut vorbereitet für den Rest des Abends. So ist nun der Übergang zu HAMMERFALL auch nicht zu lang.

Bildergalerie WIND ROSE

HAMMERFALL wirbeln auch nach 30 jähriger Bandgeschichte immer noch wie junge Götter über die Bühne. Es wird vom ersten Ton an gefeiert und nahtlos an WIND ROSE angeknüpft. Powermetal steht oft für übertrieben ausgelebte Geschichten und Sagen, so auch bei HAMMERFALL, die große Hits mitgebracht haben. So dürfen in dem Set die Partykracher wie “Let The Hammer Fall” und “Renegade” nicht fehlen. Es macht Spaß die Energie aufzusaugen, der Band beim Spielen zu zu sehen und einfach mittendrin zu sein. 12 Songs haben HAMMERFALL zur Verfügung und das Publikum, das sie bisher noch nicht kannte – das dürften an diesem Abend nicht viele sein- von sich zu überzeugen. es ist kraftvoll und schweißtreibend, denn nun ist auch die Halle wirklich aufgeheizt. Mit “Hearts On Fire”, für diesen Song haben sie ein Musikvideo mit der schwedischen Curling Nationalmannschaft der Frauen gedreht, verabschieden sich HAMMERFALL in die Nacht und machen die Bühne frei für die Metal Messe von POWERWOLF.

Bildergalerie HAMMERFALL

Gefühlt stieg die Temperatur der Halle um weitere 20 Grad, da die Aufregung zu nimmt und alle, wirklich ausnahmslos alle in der Halle gespannt sind, was nun passieren wird, denn POWERWOLF feiern die 2024er Premiere ihrer regelmäßig wiederkehrenden Wolfsnächte. 19 Songs dieser speziellen Messe liegen vor uns. Man schaut in aufgeregte Gesichter, die zum Großteil im Stil von POWERWOLF geschminkt sind. Sobald der Kabuki fällt sieht man Attila Dorn auf einer Empore stehen und “Bless Em With The Blade” singen. Das Bühnenbild ist beeindruckend , doch mindestens genauso beeindruckend sind die Greywolf Brüder, Falk Maria an seiner Orgel und Roel van Helden hinter der Schießbude. Atilla Dorn führt nun diese Messe an. Nach dem ersten Song geht es für ihn abwärts auf die Bühne zu seinen Mitstreitern. Weiter soll es gehen mit einer gelungenen Mischung aus alten Songs und denen des aktuellen im Sommer erschienenen Albums. An diesem Abend wird also nicht nur auf der Bühne gesungen, das Publikum kann ausnahmslos alle Songs als Chor mitsingen und so fühlt man sich wirklich wie in einer Messe, bei der die Chöre laut singen. Es ist schon besonders und man fühlt sich in gewisser Weise sehr gesegnet von dieser Zeremonie. Es macht Spaß, denn andauernd passieren neue Dinge. Die Videoleinwände werden passend zu den Songs bespielt und sind somit Teil der Show. Während “1589” wird Falk Maria von Attila Dorn zum Scheiterhaufen geführt und verbrannt. Von Song zu Song steigt hier die Spannung und lässt viele, wenn sie nicht gerade singen mit offenem Mund stehen. So soll es sein, denn Am Ende dieser Messe gehen alle glücklich nach Hause. POWERWOLF bedanken sich nach dem beeindruckendem Set beim Publikum und hinterlassen viele freudige Fans. Wir bedanken uns auch bei Euch und hoffen, daß wir uns bald wiedersehen.

Bildergalerie POWERWOLF