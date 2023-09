Das Pulverfass Cabaret feiert 50. Geburtstag!

1973 übernahm Heinz-Diego Leers das damalige Striptease-Lokal seines Vaters in St. Georg. Begeisterung lösten bei der Eröffnung die Travestiekünstler aus, so dass er sich schnell auf die Travestie- kunst konzentrierte.

2001 zog Leers dann mit dem Pulverfass nach St. Pauli und machte das Cabaret bis heute zum größten Travestie-theater Europas: eigens entwickelte Travestie-Shows, Comedy, Strip-Shows und Men-Strip-Shows. Mary & Gordy lernten sich hier kennen und legten so den Grundstein für ihre Weltkarriere, Olivia Jones gewann im Pulverfass einen Nachwuchswettbewerb, die Prominenz aus dem Show-Business ging ein und aus: James Last, Udo Lindenberg, Mary Roos, Vicky, Leandros, Catharina Valente, Verona Pooth, Angelika Milster, Andrea Berg und Carlo von Tiedemann.

Girls und Boys und dies und das – das alles gibt’s im Pulverfass (erster Werbeslogan des Pulverfass Cabaret 1973).

Nachdem Heinz-Diego Leers (der im Januar dieses Jahres 78-jährig verstarb) sein Theater nach 47 Jahren Leitung aus gesundheitlichen Gründen 2021 an Maximilian Protsch und Hendrik Kupfernagel übergeben hatte, wurde das Haus von Grund auf renoviert und auf neue künstlerische Füße gestellt. Allein in diesem Jahr stehen fünf eigene Shows auf dem Spielplan, die das komplette Repertoire von Travestie über Varieté, Comedy und Burlesque (by Eve Champagne) abdecken. In diesem Jahr kam mit Thomas Birkhahn weitere Unterstützung hinzu, der das Repertoire um Theater und Musicals bereichert.

Am 10.9. mit einer

spektakulären Jubiläums-

Gala ist 50. Geburtstag.

Nach der großen Geburtstagsfeier geht es dann nahtlos weiter: Am 17.10. wird die musikalische Revue „Glücklich in 90 Minuten“ (Regie: Georg Münzel, Produzent: Thomas Birkhahn) wiederaufgeführt, die in den vergangenen Jahren schon erfolgreich an den Hamburger Kammerspielen gespielt wurde. Für 2024 sind dann neue Shows und Gastspiele geplant – getreu des Mottos von Heinz-Diego Leers aus dem Gründungsjahr 1973: „Im Pulverfass da tut sich was!“