OXMOX verlost Tickets: MAN ́S WORLD

25 – 27.10., Schuppen 52

Für Männer (und Frauen) mit Freude an gutem Geschmack

Es ist soweit: die Man’s World ist zurück. Nach der gelungenen Erstausgabe im Jahr 2017 steht die Erlebniswelt in Hamburg erneut bevor. Mit einer bespielten Fläche von über 5.000 qm verdoppelt sich in diesem Jahr bereits die Größe der 3-tägigen Veranstaltung. Die Macher der Man’s World erwarten über 8.000 Besucher, für die es bei mehr als 80 Partnern einiges an Marken, Manufakturen und Attraktionen zu entdecken gibt. Drei Tage lang findet der Besucher hier alles, was das Männerherz glücklich macht: Oldtimer und E-Mobility, bestes Barbecue und Streetfood, Maßanfertigungen, Tools oder einfach Games zum Spaß haben. Man’s World hat für jeden Mann etwas zu bieten, der auf Hochwertigkeit und Individualität Wert legt.

Im Fokus der Connoiseure werden die Mixologen der „Bar-Legends“, dem exklusiven Man’s World Bar-Konzept, stehen. Sie kreieren legendäre Drinks und junge wilde Ideen zum Genießen. Während sich Liebhaber von Arcade & Flipper um den Highscore battlen, weiß so mancher Besucher den Service im Barber District zu schätzen oder gemütlich in der Smokers Lounge eine Churchill zu paffen. Obendrein bietet das gastronomische Angebot der Man’s World mit ausgewählten Pop-Up Konzepten vom U.S. BEEF Barbecue bis zum internationalen Streetfood eine abgestimmte Auswahl für kulinarisches Vergnügen.

Aus der Welt der Mobilität werden Klassiker und Innovationen unter einem Dach vereint. So stehen den Oldtimern von Morgen Motors die neuen E-Mobility Modelle von Jaguar gebenüber und Triumph Motorcycles sorgt mit ihrer exklusiven Deutschlandpremiere für ein echtes Hightlight bei allen Bikern.

Öffnungszeiten:

Freitag, den 25.10. 16-22 Uhr

Samstag, den 26.10. 11-23 Uhr

Sonntag, den 27.10. 11-19 Uhr

mansworld.com