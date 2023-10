UNI-EXTRA: Veganes Schoko-Bananenbrot mit gerösteten Walnüssen

ZUTATEN (für Kastenform/30 cm) • 50g Walnüsse • 300g Dinkelmehl Type 630 • 50g Vollrohrzucker • 3 EL dunkles Kakaopulver • 3 TL Backpulver • 1 Prise Meersalz • 4 Bananen sehr reif • 120ml Pflanzenmilch z.B. Hafer, Mandel, Soja • 80 ml Rapsöl mit Buttergeschmack • 1 TL Apfelessig • 2 TL Ahornsirup • 1/2 TL Zimt

UND SO GEHT‘S Walnüsse grob hacken und in einer heißen Pfanne ohne Öl 5 Minuten rösten, ab und zu umrühren. Alle trockenen Zutaten für den Teig in einer Schüssel vermengen. 3 Bananen mit einer Gabel zerdrücken und mit Pflanzenmilch, Öl und Apfelessig glatt rühren. Flüssige Mischung zu den trockenen Zutaten für den Teig geben und gut verrühren. Kastenform einölen oder mit Backpapier auslegen. Teig in die Form füllen, Oberfläche glatt streichen. Die übrige Banane der Länge nach halbieren und auf die Teigoberfläche legen. Bananenbrot auf mittlerer Schiene 50 Minuten backen. Stäbchenprobe machen. Die Bananen direkt nach dem Backen mit Ahornsirup-Zimtmischung einpinseln und das Brot anschließend abkühlen lassen.