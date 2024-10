OXMOX Konzert-Tipp bis 15.10.

Dienstag, 08.10.

NICK CAVE & THE BAD SEEDS, Barclays Arena – 20:00

Nick Cave (66) und seine Band ‘The Bad Seeds’ kommen

aus Australien und sind nun auf Welttournee und unter

anderem in der Barclays Arena in Hamburg. Ihre Musik kann

man in die Genres Rock und Indie einordnen, typisch sind die warme und raue Stimme und die tiefgründigen Texte.

Mittwoch, 09.10.

JONAS BROTHERS, Barclays Arena – 20:00

Die drei Brüder Nick (32), Joe (35) und Kevin Jonas (36)

bilden gemeinsam eine beliebte amerikanische Popgruppe. Seit 2005 haben sie sechs Alben rausgebracht und eine Vielzahl von Serien produziert, mit denen sie knapp 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistern.

Donnerstag, 10.10.

GHOSTKID, Logo – 20:00

Die deutsche Metalcore-Band rund um Sänger Sebastian

„Sushi“ Biesler (36), der vorher in der Band “Electric Callboy” Sänger war, ist bekannt für laute Gitarrenriffs und den typischen Metalcore-Sound. Jeder, der Knocked Loose, Bullet for my valentine oder ähnliche Bands mag, hat hiermit ein perfektes Konzert gefunden.

Samstag, 12.10.

SAMU HABER, Docks – 20:00

Wer erinnert sich noch an Sunrise Avenue? Deren Sänger Samu Haber (48) ist nun auf Solo-Tournee und verbreitet dort immer noch gute Laune und macht seine Fans mit neuen Songs und alten Klassikern glücklich.

Sonntag, 13.10.

SANTIANO, Barclays Arena – 20:00

Schiffe, Rum und das weite Meer- so klingt Santiano. Die

norddeutsche Band rund um Peter David Sage (68) vereinigt

kräftigen Rock, traditionelle Seemannsmusik und modernen

Pop und begeistert so seit Jahrzehnten jung und alt. Ein

Abend für die ganze Familie mit Fernweh-Garantie.

Montag, 14.10.

PAULA PAULA, Knust – 21:00

“Sie verbindet das Beste des Punks mit dem Besten des

Chansons“, so spricht DLF Kultur über Paula Paula, eine

deutsche Band. Die Berliner sorgen laut Erfahrungsberichten für gute Stimmung, Emotion und Abriss. Ein Spektakel für jeden, dem Experimente gefallen.

Donnerstag, 17.10.

NENA, Alsterdorfer Sporthalle – 20:00

Die 64 jährige Pop Legende kommt nach Hamburg! Bekannt

ist die Sängerin hauptsächlich durch ihren ESC-Hit “99

Luftballons” und begeistert bis heute die Massen. Ihre Show erinnert an Kindertage, alte Zeiten und macht Laune zum Tanzen.