Vorwort: Das neue OXMOX!!!

Liebe Leser,

Hurra, die Oktober Ausgabe ist wieder mal gelungen! Während wir dieses Magazin produzierten begann auf St. Pauli das Reeperbahn-Festival und unzählige Acts aus aller Welt hatten eine Chance, die „geile Meile“ kennenzulernen und dort zu spielen. Ausfälle wurden dabei mehr als würdig von Lokalpatrioten wie LORENA und ihren TOY-BOYS vertreten.

Gratis Popcorn gab es, als talentierte Rapper und großartige Sänger wie NISSIM erstmals die Live-Online-Bühne von TIKTOK nutzen konnten. Größere Namen überraschten dieses Jahr nicht so besonders, wie z. B. KING JOSEPHINE u.a. im kleinen INDRA.

Nun geht`s im Oktober für Studenten zum Beginn des Wintersemesters 24/25. Deshalb wieder mal unser kleines UNI-EXTRA in der Mitte des Heftes zum herausnehmen (S. 27-42).

Oktoberfest- und Halloween-Partys finden sich ebenso in unserem unvergleichlichen Terminteil (ab S. 16), wie die besten Shows, Musicals, Rap und Rock-Konzerte in endloser Aneinanderreihung. Wie es nur das einzigartige OXMOX-Magazin kann. Garniert mit Tipps, Ideen und Infos die es eben nicht an jeder Ecke gibt und die hier jedenfalls schneller zu greifen sind als manch Rechner hochfährt.

Mit dem Album des Monats der Detroit-Rocker MC5 verbinde ich dieses Mal eine besondere Erinnerung: In jungen Jahren konnte ich deren einzige Deutschland-Tournee organisieren (im Vorprogramm TON, STEINE, SCHERBEN und OTTO WAALKES!). Die letzten zwei Überlebenden WAYNE KRAMER und DENNIS THOMSON starben leider kurz nach Fertigstellung ihrer letzten Produktion.

In diesem Sinne „Carpe Diem“ Beste Grüße

Klaus Schulz

für das OXMOX-Team