OXMOX Konzert-Tipps bis 25.10.2024

Donnerstag, 17.10.

NENA

Alsterdorfer Sporthalle – 20:00

Die 64 jährige Pop Legende kommt nach Hamburg! Bekannt ist die Sängerin hauptsächlich durch ihren ESC-Hit “99 Luftballons” und begeistert bis heute die Massen. Ihre Show

erinnert an Kindertage, alte Zeiten und macht Laune zum Tanzen.

Dienstag, 22.10.

DIE DJANGONAUTEN

Cotton Club – 20:00

Jeder, der Swing Musik mag, hat mit den Djangonauten sein perfektes Konzert gefunden. Ob Trio oder Sextett, die Band hat immer die perfekte Besetzung, erweitert mit Gastauftritten.

Donnerstag, 24.10.

IKKE HÜFTGOLD

Docks – 19:00

Ikke Hüftgold (48) ist eine Ikone des Partyschlaers. Zwischenzeitlich meist gebuchter männlicher Künstler auf Mallorca, bekannt im deutschsprachigen Europa durch Musik und Fernsehen. Wer ein wenig Ballermann-Feeling zuhause in unserem Hamburg genießen will, ist hier goldrichtig.

Freitag, 25.10.

BRIT FLOYD

Laeiszhalle – 20:00

Brit Floyd kehren mit P·U·L·S·E zurück, ihrer bisher spektakulärsten Produktion, die

Pink Floyds legendäre letzte Division Bell-Tour zelebriert und originalgetreu aufführt, samt atemberaubender Laserund Lichtshow, ikonischer runder Leinwand, aufblasbaren Objekten und Theatralik. Mehr als zweieinhalb Stunden werden Klassiker gespielt, wie „Dark Side of the Moon“, „The Wall“, „Wish You Were Here“, „Animals“. 1994 war die Division Bell-Tour mit mehr als 5 Millionen Zuschauern in 68 Städten die umsatzstärkste Tournee in der Geschichte der Rockmusik. Brit Floyds musikalischer Leiter DAMIAN als 2.500 Konzerte mit Floyd-Musik gespielt.

Jeden Di bis Sa

LIVE MUSIK IN DER BAR ITALIA

Bar Italia – 20:00

Wechselnde Künstler, leckeres Essen und wunderschönes Ambiente- ein Abend in der

Bar Italia lohnt sich immer wieder. Die Musik erfüllt die Terrasse und den Innenraum mit Urlaubsfeeling, das Essen schmeckt nach Sommer und die Stimmung ist gut. Ein bisschen Sommerurlaub mitten in Hamburg.