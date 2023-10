REVIEWS: FALSCHE SCHLANGE

KOMÖDIE WINTERHUDER FÄHRHAUS – 15.09.-22.10.23

Annabel (Gerit Kling) reist sehr widerwillig nach England, als sie vom Tod ihres Vaters Kenntnis erhält. Noch zu Lebzeiten hat er seine beiden Töchter Annabel und Miriam (Mackie Heilmann) völlig lieblos erzogen und tyrannisiert Annabel flieht nach Australien. Die jüngere, robustere Schwester Miriam, hat den garstigen Vater bis zum Schluss gepflegt. Dennoch setzte Vater nicht Miriam, sondern Annabel als Alleinerbin in seinem Testament ein. Im Vaterhaus angekommen, trifft Annabel unverhofft die Krankenschwester Alice (Astrid Rashed) die ihr offeriert, dass Miriam den Vater ermordet hat. Als Beweis für diese Tat wird Annabel von Alice ein dubioser Brief vorgelegt und sie verlangt ein Schweigegeld in Höhe von 100.000 Pfund. Als dann Miriam auftaucht, verbünden sich die ungleichen Schwestern gegen die Erpresserin. Dieses Stück ist über alle Maßen turbulent, schwarzhumorig und sehr witzig.

M. Förster