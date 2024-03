» Happy Birthday «

ALMA HOPPES LUSTSPIELHAUS WIRD 30!

Bei der Jubiläumsgala am 23.3. sind unter anderem dabei: Jürgen Becker, Sascha Vogel, Lutz von Rosenberg Lipinsky, Katie Freudenschuss, Thomas Freitag, Sebastian Schnoy, hidden shakespeare, Werner Momsen, Nessi Tausendschön und natürlich Jan-Peter Petersen und Max Beier.

Jürgen Becker – Deine Disco am 24.3.



„Deine Disco“ ist ein Kabarettprogramm mit Politik, Platten, Protest und Pointen werden als mitreißende Radioshow auf der Bühne live gemischt. Man taucht satirisch tief in die Soundfiles der bewegten Jugend ein und rettet damit am Ende sogar die Zukunft: Follow the Science. Vergesst die Emotionen nicht! Nicht umsonst antwortete Joseph Beuys auf die Frage, ob man mit Kunst die Welt verändern könne: „Nur mit Kunst!“

Michael Hatzius –Die Echse, 25.3.



An diesem Abend wird Michael Hatzius diverse Charaktere aus seinem Universum vorstellen. Das Publikum ist dabei Teil des „Echsperiments“, schließlich ist Improvisation die große Leidenschaft von Michael Hatzius, und so wird jeder Abend einzigartig.

Jan-Peter Petersen – zu spät ist nie zu früh, 8.3.,9.3.,10.3.,26.3…



Jan-Peter Petersen verbindet kabarettistisch zubeißende aktuelle Texte mit hochkomischen Alltagsepisoden. Seine kabarettistische Betrachtung gerät dabei zu einer präzisen Bestandsaufnahme aktueller Befindlichkeit.

Helmut Schleich – das kann man so nicht sagen, 27.3.



Das Kabarett muss dabei sein wie einst die Zarenbombe. Zündend und untragbar. Das kann man so nicht sagen. Egal. Helmut Schleich macht es einfach.

Frank Grischek & Ralf Lübke – Brotlos. Aber Kunst. 29.3.



Ralf Lübke, einst Komponist und Gitarrist der Band „Rosenstolz“, sorgt mit seinem Gesang für tiefe Emotionen, und Frank Grischek, den Dieter Hildebrandt einen „hinreissend beleidigten Akkordeonisten“ nannte, für den Rest.

Michael Ehnert vs. Jennifer Ehnert – Zweikampfhasen, 30.3.

Die Ehnerts gelten auf deutschsprachigen Bühnen mittlerweile als die Beziehungskampfexperten, die stets zerstritten sind, aber einander trotzdem nicht aufgeben können und alles tun, um ihre Liebe zu retten.