UNI-EXTRA: ASTA

Einstiegsvorlesung bis zum Marxlesekreis nahegebracht. Weitere Bildungsmöglichkeiten sichern wir durch die Unterstützung von Freiräumen. Dazu gehören am Hauptcampus die T-stube, das Knallo, das Paranoia und bald auch die neuen Freiräume im sogenannten Cube des Philturms. Dank des neuen Sozialreferenten Julius Golomb konnte unser Beratungsangebot im letzten Semester mit einer kostenfreien Mietrechtsberatung erweitert werden. Gerade bauen wir für den Semesterstart den Technikverleih für Studierende aus, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie Probleme mit ihren Geräten haben. Das Hochschulpolitik Referat hat mit Sarah Rambatz als Referentin eine AStA-Erfahrene Spitze bekommen, die unsere bereits seit vielen Jahren bestehenden und erfolgreichen Aktionen wie den Markt de

Möglichkeit, wo Studis Engagement in unterschiedlichen Bereichen nahegebracht wird und die beliebten Flohmärkte fortführt. Gerade wird auf Hochtouren an der zu Semesterbeginn stattfindenden Welcome Week gearbeitet, bei welcher wir die neuen Erstis an der Uni willkommen heißen, vernetzen und auf Alles was zum Studierendenleben am Campus und darum herum dazu gehört vorbereiten. Natürlich wird es auch Erstibeutel und Kulturfreikarten zur Abholung in unserem Infocafe geben! Im Referat Soziale Bewegung und Antifaschismus haben die drei Referentinnen viele Initiativen in Hamburg unterstützt und vor allem ein Festival contre le Rasicsme in Hamburg mit großem Kick-Off Bühnenevent auf dem Hauptcampus und diverse Veranstaltungen den ganzen August hindurch organisiert.

Die Finanzen hat bei uns der ehemalige Vorsitzende Mathis Lorenzen im Blick und sorgt dafür, dass wir in unserem Haushalt unterschiedlichste Interessengruppen berücksichtigen. So können wir jedes Jahr sowohl die FSRe als auch viele studentische Initiativen und Projekte fördern. Falls auch ihr etwas plant, meldet euch gerne! Und natürlich war auch das Öffentlichkeitsreferat super fleißig und hat mit Mila Danlowski neuen Schwung in unsere Online Auftritte gebracht. Schaut doch gerne mal auf unserem Instagram Account oder unserer Webseite vorbei und überzeugt euch selbst! Dort findet ihr nochmal ausführlichere Beschreibungen unserer Aktionen und Angebote, auch unserer vier teilautonomen Referate (Queer Referat, AlleFrauen Referat, Referat für behinderte und chronisch kranke Studierende und Referat für international Studierende) und bleibt immer auf dem Laufenden, was im AStA so alles passiert.