UNI-EXTRA: ERNÄHRUNGSBERATUNG

Wir haben eine Ernährungsberaterin zum Thema ausgewogene Ernährung befragt.

Was sind typische Fehler von Studierenden bei der Ernährung?

Zu wenig oder falsches Trinken. Es sollten mindestens 1,5 Liter Wasser oder kalorienfreier

Tee am Tag getrunken werden. Zu viele süße bzw. koffeinhaltige Getränke wie Kaffee und

Energydrinks werden oft anstelle von Wasser konsumiert. Hinzu kommt häufig eine

einseitige Ernährung, der Konsum von Fertigprodukten sowie zu wenig Vollkornprodukten,

Obst oder Gemüse. Essen zur falschen Zeit oder in unregelmäßigen Abständen sind

ungünstig.

Kann eine einseitige Ernährung gefährlich werden, vor allem wenn

man viele Convenience-Produkte zu sich nimmt?

Ja, da in der Regel fehlen Ballaststoffe, die für eine ausgewogene Ernährung essentiell sind.

Ballaststoffe sind z. B. in Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und Getreiden enthalten.

Langfristig erhöht der ausschließliche Verzehr von Convenience-Produkten das Risiko für

Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes Typ 2 und Dickdarmkrebs. Sie fördern in der Regel

eine zu hohe Kalorienaufnahme und in Folge davon Übergewicht.

Was können Anzeichen einer Mangelernährung sein?

Brüchige Nägel und Haarausfall, Probleme mit der Konzentrationsfähigkeit, Verlust an

Muskelkraft und Ausdauer sowie ein schwächeres Immunsystem. Wer also öfter krank

wird als üblich, sollte seine Ernährung als Risikofaktor mit

berücksichtigen.

Ab wann ist viel Kaffee zu viel Kaffee?

Ganz eindeutig ist dieses Thema nicht geklärt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung

empfiehlt einen moderaten Konsum von maximal drei Tassen pro Tag. 100ml Filterkaffee

enthalten ca. 55mg Koffein und am Tag sollten es nicht mehr als 400mg Koffein sein. Wer

mehr konsumiert, der sollte seinen Koffeinkonsum herabsetzen.

Warum wird so vielen Produkten Zucker zugesetzt?

Zucker ist ein Geschmacksträger und Konservierungsstoff. Die Gesellschaft ist an einen

hohen Gehalt an Zucker in Lebensmitteln gewöhnt und bevorzugt dadurch häufig diese

Lebensmittel, auch wenn der Trend mittlerweile in die andere Richtung geht. Zucker ist

ein günstiger Füllstoff für alle möglichen Produkte und lohnt sich daher wirtschaftlich.

Interview:

Leo-Kardo Hatam