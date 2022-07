UNI-EXTRA: University Players

University Players

Die University Players sind eine internationale Theatergruppe, die bereits seit 1980 jedes Semester eine englischsprachige Produktion auf die Bühne bringt. Das Portfolio der bisherigen Inszenierungen deckt alle Zeitepochen vom klassischen Shakespeare bis zu modernen Neuerscheinungen ab. Die Heimatspielstätte ist das Audimax im Herzen von Hamburg, in das nicht nur die Studierenden eingeladen sind, sondern alle, die in Hamburg hochqualitatives Amateurtheater erleben wollen. Die gesamte Organisation wird von den Studierenden selbst getragen. Aus einer Vielzahl von Bewerber:innen werden jedes Semester bei offenen Auditions die besten für die Besetzung ausgewählt. Auch die Crew setzt sich zusammen aus Mitgliedern mit langjähriger Erfahrung und talentierten Neulingen, die jedes Semester wieder Kostüme nähen, Bühnen bauen oder Marketing betreiben. Mitmachen kann jede:r: Studierend oder nicht, englische Muttersprache oder nicht – komm einfach zu einer der offenen Auditions vorbei oder schreib uns eine E-Mail, wenn du in unsere Crew mit einsteigen möchtest.

Die Vorstellung für unsere aktuelle Produktion „A murder at the Inn“ sind für den Sommer 2022 geplant.

https://universityplayers.de