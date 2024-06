Konzert-Tipps bis 08. Juni

SONNTAG, 02.06. Apache 207 – Barclays Arena

Der gefeierte Rapper produzierte 2019 mit „Roller“ den meistgestreamten Song des Jahres und ist seitdem einer der beliebtesten neuen Künstler des Landes. Mit langen schwarzen Haaren und einer beachtlichen Größe von 2 Metern ist der Mannheimer ein Act, den man so schnell nicht mehr vergisst!

MONTAG, 03. 06. Lena + supp. Sonya – Stadtpark Open Air

2010 holte sie mit “Satellite” den ESC Pokal nach Deutschland, gewann zahlreiche Preise und ist Jurorin bei The Voice Kids. Mit ihren authentischen Songs mit Ohrwurm-Potential geht die 33-jährige wieder auf Tour; im Schlepptau Sängerin SONYA!

DIENSTAG, 04. 06. OliviaRodrigo–Barclays Arena

Vom Kinderstar zum Popstar; die US-Amerikanerin schaffte es mit ihren Songs über Liebe, Herzschmerz und „bad ideas“ an die Spitze der Charts und in die Herzen der Teens. „Zuckersüße Headbanger“ nennt der Rolling Stone ihre Musik und wir sind absolut einverstanden!

Ice Nine Kills – Docks Horror kann heiß sein? Mit dieser Heavy Metal Band ganz sicher. Theatralische, schockierende und sexy Bühnenperformances von Sänger Spencer Charnas führen zu verliebten Fans und zahlreichen Pappschildern aus dem Publikum (wir haben es selbst erlebt). Überzeugt euch selbst!

MITTWOCH, 05.06. Avenged Sevenfold – Barclays Arena

Diese Rockband ist bekannt für spektakuläre Bühnenshows und als Headliner für zahlreiche Major Festivals. Songs wie „Hail The King“ oder „Nightmare“ haben etwas episches an sich

und rocken mindestens genauso hart. Diesen Sommer stellen die Jungs nun ihr neues Album „Life Is But A Dream“ vor!

DONNERSTAG, 06. 06. Jane’s Addiction – Große Freiheit 36

Nach 20 Jahren kommt die Band endlich wieder nach Deutschland! Als eine der ersten Alternative Rock Gruppen sind die „Jane Says“-Interpreten zu echten Legenden geworden und haben sich nun wieder zusammengefunden, um die Konzerthallen im Sommer zu füllen!

FREITAG, 07.06. Body Count ft. ICE-T – Inselpark Arena

Wer auf Rap steht, ist bei diesen Legenden des Genres genau richtig. „Merciless“ ist die neue Platte, die gnadenlos abgeht; nicht nur mit Hip Hop, sondern auf Hardcore Punk und Dark Metal!

SAMSTAG, 08. 06. Gott sei Punk Festival – Gruenspan

Gott sei Dank, es gibt den Punk! Superfans sollten das Festival deswegen auf keinen Fall verpassen. Freut euch auf einen Tag voller Anarchie mit Bands wie Rogers, Monster of Liedermaching und Kotzreiz. Alles findet im Gruenspan und Indra statt!