Konzerte des Monats bis 20.06.

DIENSTAG, 11.06. Green Day + supp. Donots – Bahrenfelder Trabrennbahn

Diese Punkband braucht kein Intro! Diesen Sommer geht es endlich wieder on the road mit der „The Saviors Tour“, die auch bei uns in Hamburg halt macht. Die Jungs aus den USA sind für ihren tollen und interaktiven Shows bekannt und werden bei uns von den Donots unterstützt! Außerdem: Die Erfolgsplatten „Dookie“ und „American Idiot“ werden komplett performt. Nicht verpassen!

Queens Of The Stone Age – Sporthalle Hamburg

Gleich zwei geile Konzerte an einem Tag! Wer sich keine Karten für Green Day sichert, sollte Queens Of The Stone Age nicht verpassen. Die Rockband mit Josh Homme am Mikro ist für Songs wie „No One Knows“ bekannt, die live natürlich gleich zehn Mal besser klingen!

MITTWOCH, 12.06. Troye Sivan – Sporthalle Hamburg

Der australische Popsänger hat sich mit seinen 28 Jahren längst als Fanliebling und LGBTQIA+ Botschafter etabliert. Mit der „Something To Give To Each Other” Tour reist er diesen Sommer durch die Welt und performt das gleichnamige Album. Er selbst sagt: „Femininer Pop, den ich gleichzeitig heiß finde.“

Alice Cooper – Stadtpark Open Air

Alice Cooper ist eine Rockikone, dieniemalsstillsteht!Seinelange Karriere schmücken Hits wie „School’s Out“ oder „Poison“, kurz gesagt Songs, die jeder kennt. Die „Freaks On Parade 2024“ Tour geht durch ganz Europa und rockt darüber hinaus! Gespielt werden Klassiker und das neue Album „Road“.

DONNERSTAG, 13. 06. Becks – Mojo Club

Becks begann ihre Karriere mit Videos auf „TikTok“, welche so beliebt wurden, dass sie nun ihr erstes eigenes Album „Chemie“ rausbringt. Lässig und leicht klingt die Stimme der 23-jährigen, die sich gleichzeitig aktiv für die Queer Community ausspricht.

FREITAG, 14. 06. Akne Kid Joe – Molotow

Die Punkband aus Nürnberg bringt die vierte Platte „AKJ“ auf den Markt! Mit viel Ironie, Sarkasmus und Humor erinnern die Songs ein bisschen an Poetry Slam; aber halt Punk!

SONNTAG, 16. 06. Mammoth WVH – Logo

Die Band rund um Wolfgang Van Halen kommt diesen Sommer nach Europa! Welche Musik der Sohn von Legende Eddie Van Halen spielt? Rock natürlich! Mit dabei ist die neue Platte „Mammoth II“, melodischer Classic Rock, der von den Kritikern jetzt schon als noch besserer Nachfolger des Debutalbums gelobt wird.

MONTAG, 17. 06., Bruce Dickinson – Große Freiheit 36

Der Iron-Maiden-Vocalist geht mit seinem aktuellen Soloalubm „The Mandrake Project“ auf Europa-Tour. Diese Platte, das bereits siebte Solo-Projekt, war laut des Briten eine sehr persönliche Reise, die er nun an „so vielen Orten wie möglich, für so viele Menschen wie möglich“, spielen möchte!

DIENSTAG, 18. 06. Dropkick Murphys – Stadtpark Open Air

Hardcore Punk, Irish Folk und Rock vereint ergeben die Dropkick Murphys! Die „St. Patricks Day Tour 2024“ ist das neue Projekt der passionierten Live-Künstler, die eigentlich aus den USA kommen. Mit Dudelsack, Akkordeon und Mandoline auf der Bühne ist das aber schnell vergessen. Tickets sind fast ausverkauft!

DONNERSTAG, 20. 06. Johannes Oerding – Volksparkstadion

Der deutsche Popliebling braucht keinen Plan B, denn seine Konzerte sind regelmäßig ausverkauft. „Plan A“ heißt die neue Platte, mit der der 42-jährige durch Deutschland und die Schweiz touren wird. Da kommt der Wahlhamburger natürlich auch zu uns! Für Fans von inspirierenden und träumerischen Songs.

Rod Stewart – Barclays Arena

Die Karriere des britischen Rocksängers begann in den 60er Jahren. Seitdem verkaufte der 79-jährige mehr als 250 Millionen Platten und schrieb zahlreiche Hits, welche er nun mit der „Global Hits Tour“ wieder aufleben lässt! Feiert gemeinsam mit charismatischen

Musiker zu „Da Ya Think I’m Sexy“ und „Baby Jane“!