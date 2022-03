Das 20-jährige Jubiläum nimmt die Indie-Rock-Gruppe aus Glasgow zum Anlass für ihr erstes Best-of. Die 20 Songs starke Sammlung berücksichtigt Hits wie „Darts Of Pleasure”, „Take Me Out” oder „Do You Want To” und bietet zwei brandneue Titel: „Billy Goodbye“ und „Curious“. Frontmann Alex Kapranos (Ges., Git.) und seine Mannen wollen „Mädchen zum Tanzen bringen“ – das dürfte auch mit dieser Platte gelingen. (Domino)

****