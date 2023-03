JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE – The Big Easy

Seit 2013 verdingen sich die DIVAS als Liveband. Sie starteten ihren Aufstieg mit Coverversionen berühmter Rocksongs. So wurden sie schnell immer bekannter, denn sie machten ihre Sache gut und sorgten überall, wo sie auftraten, für gute Laune. Irgendwann waren Coversongs nicht mehr genug und die DIVAS begannen damit eigene Songs aufzunehmen, 2019 erblickte dann „Mama Said Rock Is Dead“ das Licht der Welt. Mit diesem Album bewiesen sie, dass sie nicht nur Rock´n´Roll Covern, sondern ihn auch selbst produzieren können. Den nächsten Silberling brachten die Divas um John dann 2021 in die Plattenläden, dieser konnte nicht ganz an den Erfolg des ersten Albums herankommen. Nun soll der nächste große Coup folgen. Mit „The Big Easy“ soll es ganz hoch in die Charts gehen. Rock´n´Roll ist nicht tot. “The Big Easy” hat extrem viel Potential. Es ist wie es heißt, big and easy. Man könnte es definitiv als Sommeralbum bezeichnen, mit dem einen oder anderen easy listening Song. Der Sound und die Songs sind eingängig, machen Spaß und verbreiten gute Laune. Es ist extrem schwer die Gedanken und Gefühle zu diesem Album zu ordnen und auf Papier zu bringen, da es so viele Facetten hat. Der 80er Jahre Sound beherrscht die Divas durch und durch, das Album transportiert den Vibe und das Gefühl von Freiheit im großen, weiten Amerika der 80er Jahre und es hat Momente von ganz großen Rockklassikern. „Back In The Days“ hat die Leichtigkeit von „Summer of 69“ und das Sommerfeeling von „Sweet Home Alabama“. Der Song „Thunder“ überrollt einen wie dieser, umschmeichelt aber einfach die Seele. Dieses Album funktioniert ganzheitlich als Konzept, auch wenn der Hardrock in diesem Fall über das ganze Album gesehen etwas ruhiger gehalten ist. Das tut der guten Laune, die „The Big Easy“ transportiert keinen Abbruch. Jeder, der den Stadionrock liebt, der wird auch dieses Album genießen und lieben, denn es ist einfach dafür gemacht geliebt zu werden.

Punkte: 8/10

Tracklist:

1 California Rhapsody

2 The Big Easy

3 God Made Radio

4 Runaway Train

5 Thunder

6 Believe

7 Back In The Days

8 Hit And Run

9 Boys Don’t Play With Dolls

10 The Limit Is The Sky

11 Capri Style

12 Wild At Heart

JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE sind:

Gesang: John Diva

Gitarre: J.J. Love

Gitarre: Snake Rocket

Bass: Remmie Martin

Schlagzeug: Markus Kullman

Label: SPV / Steamhammer

Erscheinungsdatum: 17.03.2023