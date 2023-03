Rockharz Open Air 2023

2 Jahre jünger als das riesige Wacken Open Air, hat sich das Rockharz Open Air in den letzten Jahren vor den Pandemie bedingten Ausfällen zu einem wahren Magneten für Fans der harten Klänge entwickelt, die es gerne etwas familiärer mögen. 2023 feiert man nun vom 5.7. – 8.7. in Ballenstedt auf dem alten Flugplatzgelände an der Teufelsmauer, das 30 jährige Jubiläum und will das mit den Fans richtig zelebrieren. Mit Bands wie den Hamburger Rockern OHRENFEINDT und LORD OF THE LOST, den Senkrechtstartern RAUHBEIN oder Fanlieblingen wie BLIND GUARDIAN, ARCH ENEMY, CARCASS, DIE APOKALYPTISCHEN REITER und AS I LAY DYING sollte das alles andere als schwer sein. Als besonderes Ereignis dürften hier die Auftritte der Alternative Metal Legenden LIFE OF AGONY und der deutschen Thrash Metal Urgesteine DESTRUCTION erwähnt werden. Erstere werden eine ‘River Runs Red’ Special Show spielen und das erste Mal ihr Debütalbum von 1993 in kompletter Länge darbieten. Die Südbadener Thrasher um Frontröhre Marcel Schirmer, liebevoll ‘Schmier’ genannt, werden hingegen eine 40 Years Anniversary Show auf die Bühne bringen.

Besonders sollte auch erwähnt werden, dass die Macher des Festivals sich Fannähe auf die Fahnen geschrieben haben. Unter der E-Mail in*******@ro******.com können sich alle melden, die in irgendeiner Art und Weise auf Hilfe anderer angewiesen sind, um das Festival so barrierefrei wie möglich genießen zu können. Man versucht jedem gerecht zu werden und gemeinsam Lösungen für einen angenehmen Aufenthalt aller auf dem Festivalgelände zu schaffen.

Eigentlich wollte ich Euch an dieser Stelle die letzten 1000 Tickets noch schmackhaft machen doch während ich diese Zeilen schreibe kommt das Rockharz via Instagramm mit der Meldung um die Ecke, das das Festival zum ersten Mal überhaupt bereits 4 Monate vor dem Start der ganzen Show AUSVERKAUFT ist !!! Das ist natürlich für einige von Euch jetzt schade, andererseits schön für die Macher des Rockharz Open Air, gerade in einer Zeit in der leider viele Festivals und Konzerte dann doch mangels genügend Vorverkäufen gehandelt werden.

Alle weiteren Infos zu diesem Highlight des Festivalsommers 2023 findet ihr unter http://www.rockharz-festival.com.