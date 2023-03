Formosa – Horns Up

Hard Rock Hallelujah, eh oh, falsche Band! Hier heißt es “Horns Up” und die Band ist FORMOSA! Die Ruhrpott Rocker haben ein neues Video aufgenommen und bringen uns somit ein Stück näher an die Veröffentlichung ihres neuen Albums mit dem Namen “Bittersweet”. Am 21.04.2023 wird dieses Neulingswerk das Licht der Welt erblicken. Doch nun erstmal zum neuen Video: Es ist, ganz wie man es von FORMOSA gewohnt ist: rockig, eingängig und voll auf den Punkt. Eine große Party, die von Spaß mit Freunden erzählt . FORMOSA leben den Glam und Hardrock der 80er Jahre, das spiegelt die Musik wieder. Hier könnt ihr euch selbst von den Qualitäten der Essener Rocker überzeugen. An alle Hamburger, die dem Hardrock verfallen sind: merkt euch den 05.05.23, denn dann könnt ihr euch im LOGO von der Liveperformance der FORMOSA Jungs überzeugen.

