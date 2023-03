10 Jahre Blind Channel – 10 Jahre Violent Pop

„BLIND CHANNEL turns 10 years in 2023. I was a miserable 19 year old teenager and i had no friends until I found first @joonasbc (Joel Niko Moilanen, AdR.) & later the other guys. First it was me against the world until it turned into WE against the world. It took 8 years to proove everyone wrong and we found the best f*cking friends in the world to share that emotion: you.“

10 Jahre BIND CHANNEL aus der Sicht von Sänger Joel Hokka in einem Post, den er er am 31. Dezember 2022 auf Instagram hochlädt. 10 Jahre, in denen die Band über 130 Shows, eine US-Tour, zwei Europatouren und zahlreiche Festivals – darunter auch ein Auftritt auf der Mainstage des Wacken Open Air 2022– gespielt hat. 2013 gilt als das Gründungsjahr, denn dort haben die Finnen aus Oulu ihre Debütsingle „Save me“ erstmals präsentiert. 2014 statten sie dem Wacken Open Air ihren ersten Besuch ab, nachdem sie das finnische Wacken Metal Battle für sich entscheiden konnten. Wettbewerbstauglich sind sie, die sechs Jungs aus Finnland, was sie 2021 auch beim ESC in Rotterdam beweisen konnten, wo sie sich mit „Dark Side“ den sechsten Platz im Wettbewerb sichern konnten.

Ihre „Violent Pop Revolution“, wie die Band ihre Mischung aus Hardrock, Elektropop und Rap selbst definiert, zieht seine Kreise. Die Jungs gehen fast sprichwörtlich durch die (Hallen-)Decke, so sehr sprühen die Auftritte voll Energie und Power. Nach drei veröffentlichten Alben wurde kürzlich der Song „Flatline“ publiziert, der gleichzeitig auch namensgebend für die Headliner-Tour der Jungs ist, die am 1. März in Stockholm gestartet ist. Als Vorband für die Auftritte in Deutschland und Polen sind Venues aus Stuttgart am Start. Folgende sechs Termine stehen als Halt in Deutschland im Tourplan:

16.04. Dresden, Reithalle Strasse E

19.04. Hannover, Musikzentrum Hannover

24.04. Essen, Turock

25.04. Münster, Sputnikhalle

26.04. Heidelberg, halle02

27.04. Augsburg, Kantine

Tickets für die Konzerte in Deutschland können ab 29,45 € unter diesem Link erworben werden:

eventim.de