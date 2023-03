Lory und ihre Toyboys rocken das Cowboy und Indianer

Freitag Abend, was gibt es schöneres als einen Abend, der rockig daher kommt. Ein Garant für solch einen Abend sind LORY und ihre Toyboys. LORY, bekannt durch The Voice of Germany steht fast jedes Wochenende auf ihrem geliebten Kiez zum Singen. Es gibt keine Location, in der sie noch nicht zu Gast war. Stimmung machen, einheizen und die Liebe zur Musik transportieren, das kann sie bestens. Am 03.03.2023 galt es nun das COWBOY UND INIANER direkt auf der Meile zu bespielen. es ist März, der Frühling hat kalendarisch schon begonnen und so hat der LANGE seine Außenterasse wieder eröffnet, mehr Platz zum Trinken, Leute kennenlernen und Spaß haben. Ab 21.30 Uhr sollte es losgehen. Es brauchte allerdings ein paar Minuten länger, denn die TOYBOYS mussten erst zusammengesucht werden und dann noch mal kurz einen Soundcheck, um dann den Abend zu rocken.

LORY & THE TOYBOYS sind eine Coverband, die von ganz großen Welthits bis zu deutschen Mitsingkrachern alles in ihrem Repertoire haben. Sie überzeugen mit Herz, Stimme und Beat. Adele, die Ärzte, Sportfreunde Stiller; Guns´n´Roses und vieles mehr standen auf dem Abendprogramm. die Stimmung war großartig und ausgelassen, die Besucher haben den Abend sichtlich genossen und fast jedes Lied gekonnt mitgesungen. So ein Abend auf dem Kiez kann lang werden, LORY bewies aber viel Durchhaltevermögen. Bis weit nach Ein Uhr ging die Live Musik. Der Tresen brannte zum Teil nicht nur sinnbildlich, sondern auch wörtlich, wie man hier auch an dem Titelbild sehen kann.

Auch ein Stromausfall kann an diesem Abend niemanden aufhalten! Und so kam, was kommen musste, es floss Bier in eine Steckdose. Instrumente danach…. Fehlanzeige…. Aber LORY wäre nicht LORY, wenn sie nicht auch daraus etwas machen würde. Im Publikum waren Engländer, die schon länger immer wieder ach “Wonderwall” verlangten und so nahm LORY das doch gleich zum Anlass, um abseits der geplanten Setlist etwas Zeit für den Ausstauch der Steckdose zu schaffen, genau dieses Lied anzustimmen. Es macht schon Gänsehaut, wenn eine ganze Bar dieses Lied gröhlt.

Ob Rosen, Glitter oder Schnaps, LORY & THE TOYBOYS garantieren gute Laune und Spaß. Solltet ihr sie sehen wollen, haltet die Augen offen, denn sie spielen garantiert wieder auf dem Kiez.