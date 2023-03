Back To Bambi – SHADOWBANE laden zum Heimspiel

Die hamburger Power Metaller SHADOWBANE laden nach der Pandemie-Pause endlich wieder zum alljährlichen Heimspiel in Norddeutschlands wichtigster Location des Heavy-Metal-Undergrounds, dem Bambi Galore.

Und so heißt es am 25.3.23 “Back to the Bambi”!

Seit über zehn Jahren überzeugt SHADOWBANEs dystopische Legierung hanseatischen Stahls Fans wie Fachpresse sowohl auf CD als auch auf den Bühnen Norddeutschlands und darüber hinaus.

Unter dem Banner “Post Apocalyptic Power Metal” wird dystopischer US-Powermetal mit gelegentlichen Anleihen im Thrash ebenso wie im traditionellen Teutonenstahl serviert. An diesem transatlantischen wie Genregrenzen übergreifenden Bermudadreieck schwermetallischer Art zuzüglich Endzeitthematik werden Band wie Fans auch nach der Pandemiepause weiterhin ihren Spaß haben!

Macht euch bereit für den angenehmsten Teil des Weltuntergangs: Den schwermetallischen Soundtrack dazu von SHADOWBANE 😉

Außerdem live-on-stage: Die Bremer Label-Kollegen und Prog-Power-Metaller ANCIENT CURSE. Diese konnten in den 90ern bereits internationale Chart-Luft schnuppern und werden das Bambi mit harten Riffs und eingängigen Melodien im Sturm erobern.

Nachdem in der Pandemie so manches kaputt gegangen ist, ist es um so cooler, dass auch Neues entstehen konnte:

Komplettiert wird der Abend durch zwei Live-Premieren! Die hamburger Dirt-Rocker RHODO um Frontman Sören (u.a. Warpath) so wie die Kieler Thrasher LUNATIC, von Thorben (ex-Rezet) aus der Traufe gehoben, werden jeweils einen knackigen Einstand geben, und beweisen dass die Szene auch durch die Krisen der letzten Jahre nicht totzukriegen ist!

In Anschluss an die Shows wird bei der Aftershow-Party mit DJ POSER667 weiter gefeiert.

…und als letztes Highlight sei noch der Hinweis gestattet, dass diese Show in das kurze Zeit Fenster dieses Jahres fällt, in dem die U-Bahnen planmäßig nach Billstedt fahren sollen und man nicht auch Schienenersatzverkehr angewiesen ist…

Back to the Bambi mit SHADOWBANE, ANCIENT CURSE, RHODO und LUNATIC + Aftershow Party

25.3.23 20:00 Uhr Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30 in Hamburg-Billstedt VVK 15€, AK 18€

sorgt also fleißig dafür, dass das Bambi an dem Tag nicht so ausschaut: