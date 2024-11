OXMOX Konzert-Tipps bis 1.11.

Samstag, 26.10.

EMILS UND PUNK DU ARSCH

Molotow- 19:00

Roher Punk, Humor und Politikgenau das erlebt man, wenn man auf dieses Konzert geht. Punk du Arsch ist eine typische Punk-Band: laut eigenen Aussagen können sie nicht wirklich viel, aber sie haben Spaß an der Musik und machen ordentlich Krach und Stimmung.

Samstag, 26.10.

NESTOR

Bahnhof Pauli – 19:00

Die schwedische Rockband Nestor gründete sich 2021 neu und hat inzwischen zwei Alben veröffentlicht, deren Musik sie jetzt live auf Europatournee spielen. Ihre Songs zeichnen sich durch typische rhythmische Gitarren und Melodien mit Power und Ohrwurmgarantie aus.

Sonntag, 27.10.

WARGASM

Logo – 19:30

Wargasm ist eine britische

Nu-Metal Band, die sich 2018 gegründet hat. Die beiden Mitglieder Milkie Way und

Sam Matlock waren Vorband bei Limp Bizkit, traten auf großen Festivals auf, unter

Anderem mit Bring me the horizon und begeistern jetzt ganz Europa mit ihrem Rock.

Donnerstag, 30.10.

BAND OF FRIENDS

JUKS Schenefeld – 19:30

Die Rory Gallagher-Tribute Band kommt ins JUKS. Ein Muss für alle Rock-Fans und natürlich auch für alle Fans von Rory Gallagher. Ein bisschen Ramones, ein bisschen Klassik Rock- für jeden ist etwas dabei.