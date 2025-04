“THIS! IS! METAL !!”

“Das Markthalle Metal Meeting” in Hamburg lädt zum Headbangen und zum Feiern an – und ja, das geht natürlich besonders gut an einem Freitag. Der 16.5. ist nämlich genau so einer, aber echte Metal Fans schreckt sowas ja nicht ab, ganz im Gegenteil, wenn man in den Genuss von grandiosen Shows kommen kann, dann am liebsten am Wochenende. Diese – und das können wir guten Gewissens versprechen – werden von REZET, CATBREATH, SHADOWBANE und RISE OF KRONOS selbstverständlich geliefert.

REZET sind mit ihrem selbstbetiteltem Album auf Tour und da die Schleswiger Thrasher seit jeher eine innige Beziehung zu Hamburg und seiner Clubszene haben, wird der Stopp in der Markthalle sicher alles andere als gewöhnlich. Freut Euch also auf einen Gig, der sicher noch lange nach hallen wird.

CATBREATH braucht man dem geneigten Szenegänger wohl auch nichtmehr vorstellen. Die Jungs um ‚Vladimir Harkonnen‘ – Frontmann Philipp reissen seit letztem Jahr eine Location nach der anderen ab, sind in sämtlichen Jahrespolls im oberen Bereich mit vertreten und auch ihr Debütalbum hat durch die Bank gute bis sehr gute Kritiken eingeheimst.

SHADOWBANE werden mit neuer Frontröhre ihre Comeback Show feiern, wie sie selbst sagen. Mit Sanny am Mirco…äh…Mikro hat man eine grandiose weibliche Stimme gefunden, hinter der sich so einige Herren der Schöpfung verstecken dürften. Willkommen Sanny, wir freuen uns auf Dich.

RISE OF KRONOS haben ebenfalls ihre Spuren in der Szene hinterlassen. Die Hamburger Death Metal Spezies, die neben ENDSEEKER wohl die bekanntesten ihres Genres aus der Hansestadt sind, wollen Euch natürlich auch ordentlich die Rübe verdrehen und werden für ordentlich Schweiß im Rund sorgen.

Ursprünglich sollte das Ganze im kleineren MARX in der Markthalle stattfinden. Die Nachfrage war allerdings so groß, dass so viele Karten verkauft werden konnten, bis jetzt, dass man das ganze kurzerhand in den großen Saal verlagern konnte. Auch hierzu herzlichen Glückwunsch und ein Aufruf an alle Headbangers: Lasst uns das Ding ausverkaufen, die Bands haben es mehr als verdient !! Noch sind genügend Tickets im Vorverkauf zu bekommen. Wo? Hier geht’s lang.

