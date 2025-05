Steve´n´Seagulls – Fabrik

Am 26.10.2024 beehrte uns die Band STEVE´N´SEAGULLS hier in Hamburg. Gesprochen hat der Bandname ein wenig Ähnlichkeit zu einem bekannten Schauspieler, doch der sollte nicht in der Fabrik auf der Bühne stehen. Wir erwarten im groben finnischen Hillbilly Rock mit einer ganz großen Priese Humor und toller Musik.

Am Einlass erwartet uns bereits die erste Überraschung zum Konzert, denn es ist voll. Viele Fans der Band sind gekommen um einen tollen Abend zu erleben. Die Fabrik ist jedes mal wieder ein besonderes Ambiente für Bands und Fans, denn die Bühne ist recht klein und es gibt rund umlaufend einen Balkon. So ist es im Gegensatz zu anderen Venues etwas ganz besonderes. STEVE´N´SEAGULLS spielen an diesem Abend allein, ohne Support. Das Publikum ist an diesem Abend im Großen und Ganzen den 30er Jahren schon entwachsen, dennoch in absoluter Feierlaune. So ist es auch nicht verwunderlich, dass mit dem ersten Song sofort Stimmung ist und die Fans sofort mitgingen. Gestartet wird mit einem LED ZEPPELIN Cover, „Black Dog“. Es wird gesungen getanzt und das Gefühl von Spaß und eines wundervollen Abends macht sich breit.

Mit ausgefallenen Instrumenten wie Kontrabass, Akkordeon, Flöte und Mandoline wird der Sound dieser Band ungewöhnlich einzigartig. STEVE´N´SEAGULLS lassen damit alte Songs in neuem Glanz erscheinen. Es macht wahnsinnigen Spaß zuzuhören und die Party, die an diesem Abend in der Fabrik herrscht, mitzugehen. Neben den eigenen Songs wie „Sweet Maria“, „Uprising“ und „The Signals From The Past“ erschallen in der Fabrik auch Klassiker wie „Kickstart My Heart“, „Self Esteem“ und „Seek And Destroy“. Eines ist klar, STEVE´N´SEAGULLS haben keine Angst vor den ganz großen Namen der Rock und Metal Szene. Das wohl bekannteste Cover der Finnen dürfte wohl „Thunderstruck“ sein. Auch dieser Song wird zum besten gegeben und gefeiert.

Es ist einfach fantastisch die Finnen vor sich auf der Bühne zu haben und einen ganzen Abend lang mit ihnen zu Feiern. wir sind der Meinung, STEVE´N´SEAGULLS dürfen gerne wieder in unsere Stadt kommen und auch gerne mit mehr eigenen Songs überzeugen. Wir werden definitiv wieder dabei sein, wenn sie wieder in Hamburg gastieren.

Bildergalerie