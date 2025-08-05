Harbour Violet beim 39. HAMBURG BANDCONTEST

Interview mit Harbour Violet
1. Wie alt seid ihr?
Harbour Violet: 34 Jahre alt.
2. Woher kommt ihr?
Harbour Violet: Gebürtig aus Meckelstedt im schönen Landkreis Cuxhaven, dann über eine glückliche Fügung in Dublin (Irland) gelandet, bin ich nun schon 12 Jahre als Musikerin in Hamburg und Umzu unterwegs.
3. Wie ist eure Band entstanden?
Harbour Violet: Ich habe eigentlich schon immer Musik gemacht, aber seit ich in Hamburg lebe, angefangen, ernsthaft Songs zu schreiben. Ursprünglich habe ich mich „JANA“ genannt, aber davon gibt es schon zu viele ;). Daher musste ein neuer Bühnenname her. Ich wollte etwas bildliches mit Raum zur Interpretation und so ist Harbour Violet entstanden.
4. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben?
Harbour Violet: Ich mache Groove Pop: das sind eingängige Melodien über groovy Rhythmen und Einflüssen aus Soul, Funk und Jazz.
5. Wie haben Eure Freunde, Familie, Bekannten reagiert, als sie gehört haben, dass ihr am Bandcontest teilnehmt?
Harbour Violet: Die haben sich gefreut, mich bald wieder live auf der Bühne zu sehen! Ich habe wirklich eine tolle Community, vor allem in Hamburg.
6. Was war euer witzigstes Live-Erlebnis bzw. Live-Erlebnis, welches ihr immer in Erinnerung behalten werdet?
Harbour Violet: Ein Fan hat sich auf einem Stadtfest mal „Marmor, Stein und Eisen bricht“ zum Geburtstag gewünscht – natürlich passt das gar nicht in mein Repertoire, aber ich hab’s dann durchgezogen und alle hatten ihren Spaß!